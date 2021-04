Slováci vzali Štrbské Pleso útokom: Šialené, čo sa tam dialo okamžite po uvoľnení opatrení

V lyžovačke na Štrbskom Plese sa bude po úspešnom víkende pokračovať nepretržite až do konca tohto týždňa. Ak by COVID automat umožnil spustiť aj kabínkové lanovky, stále nie je vylúčené otvorenie Lomnického sedla. Ide o najstrmšiu a najťažšiu zjazdovku na Slovensku.

Po vypredanom víkende sú v Tatrách voľné aj ubytovacie kapacity, no už počas ďalšieho víkendu tam očakávajú opäť vyššiu návštevnosť. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol Marián Galajda, manažér komunikácie spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR), ďalšie fungovanie lyžiarskeho strediska bude záležať od snehových podmienok a záujmu lyžiarov.

Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese znovuotvorili vo štvrtok 22. apríla pod 110 dňoch. Umožnil to priaznivý vývoj pandemickej situácie, uvoľnenie protipandemických opatrení a dobré snehové podmienky. Už v ten deň sa tam objavili lyžiari z celého Slovenska. „Aj napriek tomu, že bol pracovný deň, ľudia si vzali dovolenky a vyrazili na lyže. Tým, že sme otvorili viac lanoviek, ako sme pôvodne plánovali, podarilo sa ich rozptýliť a bolo to bez čakacích dôb,“ informoval Galajda. Stredisko bolo podľa jeho slov naplnené na polovicu svojej kapacity.

Aj uplynulý víkend prilákal na kopce viac lyžiarov. V prevádzke boli dve lanové dráhy, vlek Junior a lyžiarsky vlek na svahu Interski. Čakacie doby v čase najväčšej špičky dosahovali podľa Galajdu približne päť minút. Pri vstupe do areálu kontrolovali aj negatívne testy, vytvorili tam tiež koridory s rozostupmi. „Po celý čas sme informovali o potrebe dodržiavania základných pravidiel pre bezpečnosť. Čo sa týka dodržiavania pravidiel počas prepravy, vo väčšine prípadov s tým nebol problém,“ uviedol hovorca prevádzkovateľa strediska.

Záujem o lyžovačku majú ľudia aj začiatkom tohto týždňa. V stredisku predpokladajú, že takto to bude vyzerať až do jeho konca. Na víkend počítajú opäť s vyššou návštevnosťou. „Ak to bude možné, na Štrbskom Plese možno pustíme lanovky aj počas ďalších májových víkendov,“ uzavrel Galajda. Podmienkou pre lyžiarov je preukázať sa v stredisku negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Nesmie byť staršie ako 48 hodín. Táto povinnosť neplatí pre deti do desať rokov.