Očkovanie sprievodu zburcovalo špekulantov: Slováci hľadajú na internete seniorov, jednu vec však prehliadli

Bizarný nápad či láskavá pomoc? Vyhláška, ktorá by povoľovala vakcináciu mladších osôb počas sprievodu seniorov, ešte nevošla do účinnosti a už sa našli prví špekulanti, ktorí ponúkajú svoje služby.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19, by sa totiž malo urýchliť. Zabezpečiť by to mala aktualizácia vyhlášky týkajúcej sa vakcinácie, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť od 1. mája. Umožniť by mala priorizáciu ťažko a stredne ťažko chronicky chorých pacientov či osobu sprevádzajúcu na očkovanie seniora staršieho ako 70 rokov. TASR o tom v pondelok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Toho sa okamžite chytili niektorí Slováci, ktorí podľa fotiek čitateľky zverejnili pre niekoho bizarné, no pre iných lákavé ponuky na sprevádzanie starších ľudí. Na internete boli dostupné aj v pondelok večer.

"V rámci celého západného Slovenska rád pomôžem babičke/dedkovi 70+ pri registrácii na očkovanie na covid + odvoz na očkovacie miesto. Budem sa tešiť + pozývam na pivo/kávu," napísal jeden záujemca. Niektorí sa ale neštítia motivovať aj finančne. Zabúdajú však na jeden dôležitý detail! Samotný rezort zdravotníctva prosí občanov, aby sa aktuálne nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, pretože to bude možné až po tom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti. Slovákom, ktorí sú už dlho v čakárni, stále neprišiel termín: Ministerstvo reaguje, čo ovplyvňuje poradie očkovania?

"Vakcinačné centrá zatiaľ nie sú oprávnené takéto osoby zaočkovať," povedala pre TASR v pondelok hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. S cieľom urýchliť proces očkovania medzi najstaršou časťou populácie sa podľa Eliášovej v návrhu vyhlášky počíta s tým, aby so seniorom starším ako 70 rokov mohla byť zaočkovaná aj sprevádzajúca osoba v rámci poradia spolu s osobou, ktorú sprevádza na očkovanie. Seniora bude môcť na očkovanie sprevádzať len jedna osoba a týkať sa bude len tých osôb nad 70 rokov, ktoré ešte nedostali prvú dávku vakcíny, teda nových registrácií.