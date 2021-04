Gabika Marcinková prehovorila o svojom synčekovi: Jakubko rúca starý mýtus

Herečka Gabika Marcinková (33) sa nedávno stala dvojnásobnou mamou a hoci sa najskôr plánuje expresne rýchlo vrátiť k práci, následne sa chce opäť naplno ponoriť do materských povinností. Porozprávala nám aj o tom, aké dieťa je jej synček Jakub, a prečo sa ide pred kamery postaviť tak skoro.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nedávno ste sa stali dvojnásobnou mamou. Podarilo sa vám už domácnosť zorganizovať tak, že všetko klape a máte aj trochu času na seba?

Zatiaľ nám to naše bábätko veľmi uľahčuje. Nemá žiaden problém, plače veľmi málo a dobre spí. Takže mi ostáva viac času venovať sa Emi a domácnosti. A čas pre seba je momentálne vypĺňaný spánkom a čítaním scenárov.

Takže vo vašom prípade neplatí, že chlapci sú náročnejšie bábätká ako dievčatká?

Zatiaľ neviem, poviem o pár mesiacov. Ale tieto prvé štyri týždne sú naozaj plné pokoja. Skôr by som však verila tomu, že sa to odvíja od tehotenstva a pôrodu. S Jakubom bolo jedno aj druhé krásne a od prvých minút sme mohli byť spolu. Tieto prirodzené chvíle nám s Emi neboli dopriate a možno aj preto by sa niektoré chvíľky s ňou dali nazvať náročnejšími.