Prirodzenosť je cesta. Sexi Silvia Kucherenko (38) sa znova vybrala na estetickú kliniku do Žiliny. Dobre vie, že späť svoje obrovské zväčšené pery už nechce, no nedalo jej to a predsa chcela zistiť niečo viac o novej technike takzvaných ruských pier. Zavítala preto na návštevu k pani doktorke Petrášovej, ktorá sa stará o jej zovňajšok. Nabrala Silvia odvahu a odišla odtiaľ s úzkymi perami so srdiečkovým tvarom?