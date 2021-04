Starenka si kúpila gauč z druhej ruky: Neskutočné, čo v ňom po celý čas bolo

To je ale úlovok! Shirley McNally (82) z Essexu si prostredníctom Facebooku zadovážila gauč z druhej ruky. Neskutočné, čo v ňom našla.

Ako informuje Mail online, Shirley zaplatila za sedačku 180 libier (207,02 eur). Avšak po roku jej takmer vypadli oči. V nábytku bola umiestnená mačeta. A nie hocijaká. Tento kúsok mohli ľudia vidieť konkrétne vo filme Rambo IV.

K tomuto úlovku sa dopracovala tak, že čistila gauč. Chcela ho predať ďalej. Ešte predtým, ako si poň prišiel kupca, v ňom nahmatala niečo tvrdé. Myslela si, že je to peňaženka, pravda bola ale úplne inde. "Nemohla som tomu uveriť, keď som vytiahla obrovskú mačetu Ramba," povedala otvorene. V skutočnosti išlo o autentickú repliku zbrane. Sylvester Stallone ju používal v populárnom filme z roku 2008.

Na svete je ale iba 10 000 kusov replík, na ktorých je napísané meno hlavnej postavy. Povráva sa, že na ich dizajne mal zásluhu samotný Stallone. Shirley bola v poriadnom šoku. "Ó môj Bože!" znela jej prvá reakcia. Mačeta bola zabalená v koži, ale keď ju babička vytiahla, uvedomila si vážne riziko. "Mohlo by to niekomu odseknúť nohy," uviedla.

Shirley si pohovku kúpila v roku 2020. Po tom, čo jej ju vnuk totálne skritizoval, sa tento kus nábytku rozhodla predať. Absolútne netušila, čo sa v nej celý čas nachádzalo. Babička bola zdesená. Zaujímalo ju, na čo ju ľudia používali a hlavne, čo by sa stalo, keby ju nenašla...

Keďže nevedela, čo má s daným predmetom robiť, zavolala policajtom a neskôr im mačetu odovzdala. Je to však veľmi zaujímavá situácia, nakoľko Facebook nepovoľuje predaj zbraní a každého predajcu žiada, aby svoje produkty pred predajom skontrolovali a vyčistili. To isté platí aj pre kupujúcich, ktorí by mali skontrolovať všetko, čo si mienia zobrať k sebe domov.