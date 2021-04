Brazília dosiala katastrofálny bod zlomu: Z najnovšej bilancie úmrtí puká srdce

Brazília zaznamenala počas prvých štyroch mesiacov tohto roka viac úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 ako za celý rok 2020.

Podľa dát brazílskeho ministerstva zdravotníctva, o ktorých informuje spravodajský portál CNN, krajina dosiahla bod zlomu v nedeľu 25. apríla.

Od 1. januára do 25. apríla v Brazílii zaevidovali 195 848 úmrtí v dôsledku koronavírusu. To presahuje vlaňajšie číslo, keď od marca do 31. decembra krajina zaznamenala 194 949 mŕtvych.

Tohtoročný apríl bude pritom zrejme aj najsmrteľnejší mesiac v Brazílii od začiatku pandémie. Úrady dosiaľ potvrdili 69 282 úmrtí, čo značne prevýšilo 66 573 z marca, ktorý bol doteraz najsmrteľnejší mesiac.

Za zhoršením koronakrízy v Brazílii je podľa odborníkov v teréne viac faktorov, ako napríklad nové znepokojivé varianty vírusu, kolaps systému zdravotnej starostlivosti, nedostatočné obmedzenia zamerané proti šíreniu vírusu, pomalé tempo očkovania a nedostatočná koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva.

Do nedele brazílske úrady potvrdili 14,3 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 390 797 súvisiacich úmrtí.