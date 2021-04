Oscarová noc nikdy nebola divnejšia: Zavýjanie najlepšej herečky, vrtiaci zadok a šok na záver

Tento večer sa zapísal do histórie. Pre pandémiu museli 93. ročník udeľovania Oscarov presunúť o dva mesiace. Napriek tomu sa jeho organizátori snažili vytvoriť atmosféru, v ktorej by prítomní tvorcovia a hviezdy mohli aspoň na chvíľu na koronakrízu zabudnúť.

Tohtoročné udeľovanie najprestížnejších filmových cien sa konalo v netradičných priestoroch historickej železničnej stanice Union Station v Los Angeles. Organizátori zakázali videoprenosy, všetci sa museli zúčastniť osobne - samozrejme, po očkovaní či testovaní. Pri príchode sa však netlačili davy fanúšikov a aj kamier bolo len obmedzené množstvo.

Ani jeden z víťazov neskryl svoje emócie za rúškom. Najviac svoju radosť vyjadrila herečka Frances McDormand (63). V kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe si prevzala už svojho tretieho Oscara za film Krajina nomádov. Na počesť Michaela Wolfa Snydera († 35), ktorý robil zvuk k tomuto filmu a minulý mesiac si siahol na život, niekoľkokrát zavyla ako vlk.

Samotný film sa stal víťazom s najmenším zárobkom v histórii, tvorcom vyniesol iba približne dva milióny eur. Spolu si odniesol až tri ocenenia - okrem ceny za najlepšiu herečku získal aj prvenstvo za najlepšiu réžiu a film. Jeho režisérka Chloé Zhao (39) sa stala len druhou ženskou režisérkou v histórii, ktorá získala Oscara. Zároveň je prvou ženou inej farby pleti s nomináciou v tejto kategórii.

Najlepšieho herca v hlavnej úlohe získal po 30 rokoch od Mlčania jahniat Anthony Hopkins (83). Toto ocenenie tiež vyvolalo kontroverzie. Obyčajne totiž na záver vyhlasujú najlepší film, no tentoraz si nechali na koniec najlepšieho herca. Všetci preto predpokladali, že sošku získa zosnulý Chadwick Boseman († 43) za svoju rolu vo filme Ma Rainey‘s Black Bottom a presunutie tejto kategórie na záver je súčasťou pocty pre neho. Anthony Hopkins si navyše pre ocenenie ani neprišiel. Divákov namiesto neho šokovala herečka Glenn Close (74). Tá síce cenu nezískala, no za predvedený twerking (vrtenie zadkom) by si ju určite zaslúžila!

Zoznam víťazov

Najlepší herec: Anthony Hopkins, Otec

Najlepšia herečka: Frances McDormand, Krajina nomádov

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Jun Jo-džong, Minari

Najlepší film: Krajina nomádov

Najlepšia filmová pieseň: Fight For You z filmu Judáš a Čierny Mesiáš/ H.E.R

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Daniel Kaluuya/Judáš a Čierny Mesiáš

Najlepšie vizuálne efekty: Tenet

Najlepšia réžia: Krajina nomádov/Chloé Zhao