Hokejová kuriozita v Rusku. Malí hokejisti sa do seba poriadne pustili a vznikla z toho hromadná hokejová bitka.

Toto ste ešte nevideli. Malí hokejisti v Rusku sa počas zápasu hromadne mlátili. Rozdávali si tvrdé údery a rozhodcovia mali s hokejistami veľa práce. Dlhšie ich nemohli od seba dostať.

Trestná lavica bola plná malých hokejistov, no to nebolo všetko. Zvyšná časť sa do seba pustila po ďalšom vhadzovaní.