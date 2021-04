Dal sa ukecať na uletený koncert: Spoznáte v stavbárovi slovenského speváka?

Bezpečnosť na prvom mieste. Legendárny spevák Meky Žbirka (68) sa snaží aj počas týchto náročných dní vyčariť ľuďom úsmev na tvári.

Aj keď pandémia koronavírusu dala hudobnému svetu na istý čas stopku, umelec sa snaží ľuďom priniesť svoj hudobný talent priamo do obývačky. Má za sebou niekoľko úspešných online koncertov, no tentoraz si na to vybral veľmi originálne miesto, a to priamo na Šumavskej veži.

A tak súčasťou klasického outfitu bola reflexná vesta a aj reflexná prilba, v ktorej mu to parádne ladilo. „Dnes koncert na Šumavskej tower - nebezpečný job je to, to vám poviem,“ priznal Meky s humorom jemu vlastným.