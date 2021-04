Macron má vážne obavy o zdravie Naveľného: Rázny odkaz ruskému prezidentovi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok počas rozhovoru ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že má vážne obavy o zdravie väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Macronovu kanceláriu.

Macron vyjadril nad súčasným stavom Navaľného, ktorý v piatok ukončil hladovku, ako aj nad "rešpektovaním jeho základných práv", "hlboké znepokojenie".

Navaľného, najvýraznejšieho Putinovho oponenta, vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľnyj z útoku viní Kremeľ, no Moskva všetky obvinenia odmieta. Jeho zadržanie a odsúdenie vyvolalo v Rusku sériu protestov.

Francúzsky prezident taktiež počas rozhovoru s Putinom vyjadril podporu európskym "partnerským krajinám" po tom, ako Rusko vyhostilo jedného talianskeho a 20 českých diplomatov, uviedol jeho úrad.

Macron tiež vyzval Putina, aby sa "v dobrej viere a udržateľným spôsobom zaviazal k zníženiu napätia s Ukrajinou, a to konkrétnym stiahnutím vojsk a ťažkej techniky na hranici, jasným opätovným potvrdením prímeria a dôveryhodným obnovením dialógu".