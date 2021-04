Muž si zobral ženu bez toho, aby videl jej tvár: Po odhalení sa zmohol iba na jedno slovo

Tomu sa hovorí láska! Mehdi Isa Arathoon (27) a Mubina Mustafa (28) z Ontaria boli spolužiaci na vysokej škole. Kto by to bol povedal, že ich čaká veľká love story.

Ako píše Mail online, Mehdi a Mubina chodili na univerzite do rovnakej triedy, boli však odlišného vierovyznania. Kým on bol kresťan, Mubina moslimka. Z toho dôvodu nemohli spolu randiť. Mehdi si ale časom našiel známosť a vtedy to prišlo. Jeho bývalá spolužiačka začala žiarliť a uvedomila si, že k nemu niečo cíti. Bola to pre ňu veľká novinka, nakoľko v minulosti sa ani nekamarátila s mužom.

Mubina ale nemohla byť so svojou láskou kvôli odlišnej viere. Mehdi však pre ňu spravil veľké gesto. Konvertoval na islam a už o dva mesiace ju požiadal o ruku. Lenže ani vtedy nemali vyhraté. Mubina mu mohla ukázať svoju tvár až po sobáši. Chlapík na tento veľkolepý moment čakal niekoľko rokov. Keď nadišiel deň D a podpísali potrebné dokumenty, dvojicu odviedli do súkromnej izby a vtedy sa mu Mubina ukázala v plnej kráse. „Nevyzerala presne tak, ako som si myslel, ale bol som milo prekvapený, keď som ju uvidel prvýkrát," povedal Mehdi. „Chcel som ukázať, že nezáleží na tom, ako vyzerá. Stále chcem, aby sme boli spolu. Cítil som, že mi stačí taká, aká je," dodal. Avšak najprv sa cítil trápne a sám nevedel, čo povedať. Bol v šoku. Jeho prvé slovo bolo: "Wow."

Mehdi ďalej vysvetľuje: „Cítil som sa trochu zvláštne, pretože som strávil štyri alebo päť rokov bez toho, aby som videl jej tvár." Mubina však mala z jednej veci veľký strach. „Bola som veľmi nervózna. Myslela som si, že si bude myslieť, že som škaredá," povedala otvorene.

Dvojica sa prvýkrát stretla na univerzite v Toronte, obaja študovali psychológiu. V roku 2014 si začali písať na Facebooku. Bol to práve Mehdi, kto začal konverzáciu. Lenže ani netušil, že je s Mubinou v triede. Bolo medzi nimi iba pár metrov, no kvôli nikáábu ju nespoznal. Neskôr sa z Mehdiho a Mubiny stali skvelí parťáci. Vďaka spolučnému štúdiu sa im dokonca zlepšili známky.

Veľká skúška ale nastala v roku 2016. Moslimka vtedy bola hospitalizovaná v nemocnici s nezhubným nádorom, ktorý jej spôsobil aj infekciu v žalúdku. Mehdi bol celý čas pri nej. Cítila, že je medzi nimi čosi viac. Čisté kamarátstvo to rozhodne nebolo.

V roku 2017 obaja získali titul. Následne pokračovali v štúdiu a neskôr sa zamestnali v tom istom výskumnom laboratóriu. Mehdi sa ale odsťahoval a našiel si vážnu známosť. Vtedy vyšla Mubina s pravdou von. Povedala mu o svojich citoch a taktiež, že už sa spolu nemôžu baviť. Mehdi ale o ňu nemohol prísť. "Neviem si predstaviť, že by som bol s niekym iným," povedal otvorene.

Boli na tom rovnako a hoci Mehdi musel kvôli nej obetovať kresťanskú vieru, v súčasnosti sú šťastní manželia. Hoci rodina Mubiny spočiatku neverila, že Mehdi kvôli nej zmení celý životný štýl, zobrali sa 23. decembra 2018. Okrem toho sa zaregistrovali na YouTube a TikToku. Sleduje ich viac ako 1,2 milióna ľudí.