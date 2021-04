Pestovatelia z Ostratíc ratujú ovocie aj vrtuľníkom: Smutné slová o tohtoročnej úrode

Robia, čo môžu, aby sladké ovocie zachránili! Na tohtoročnej úrode napáchal veľké škody mráz počas Veľkej noci. Ovocinári z Ostratíc (okr. Partizánske) sa napriek tomu nevzdávajú a už niekoľko nocí za sebou netrpezlivo sledujú predpovede počasia.

O tretej ráno vyrážajú do sadov ochrániť rozkvitnuté kvety ovocných stromov pred prízemnými mrazmi. Pozapaľovali stovky sviec, aby uchránili rozkvitnuté stromy a po svitaní sa nad sadmi preháňal objednaný vrtuľník.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ovocinári musia zatočiť s prízemnými mrazmi, ktoré ohrozujú tohtoročnú úrodu. „Zachraňujeme už rozkvitnuté kôstkoviny, ale aj jablone, ktoré už majú puky a mohli by sa už tiež poškodiť,“ prezradil Martin Palák z ovocinárskej firmy v Ostraticiach s tým, že teplotu netrpezlivo sledujú.

„Máme tu desať chlapov, ktorí pomáhajú so zapaľovaním sviečok. Ráno o tretej bolo mínus pol stupňa, to treba už sviečky zapaľovať. Do hektára sa dáva až 250 kusov, pomáha to až do mínus dvoch stupňov. Čím viac do sadu dáme, tým viac toho zachránime,“ vysvetľuje s tým, že jedna takáto sviečka stojí osem eur. Po nich o piatej vyletí vrtuľník.

„Premiešava teplejší vzduch, ktorý sa nachádza vyššie, rotor vrtuľníka vháňa tento vzduch k zemi. Vzlieta pri východe slnka a trvá to hodinu a pol, kým slnko prehreje sad,“ vysvetľuje Polák. Ovocinárom napáchal veľké škody mráz už počas Veľkej noci. „Bolo až 3,5 stupňa pod nulou, miestami až -4 stupne,“ vraví s tým, že úroda, žiaľ, bude tento rok slabšia.