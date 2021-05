Slovenka sa vynašla aj v ťažkej životnej situácii, jej kreativita ide na dračku: Ingrid vyrába unikátne kúsky z bavlny

V neľahkej životnej situácii sa vynašla a jej kreativita teraz ide na dračku! Krásne háčkované koberce sa naučila Ingrid Pistová (44) z obce Ivanovce (okr. Trenčín) robiť sama po tom, čo po operácii skončila na invalidnom dôchodku.

Vzory si vytvára podľa vlastnej fantázie a hoci je samouk, po jej výrobkoch je nesmierny dopyt. V šikovných rukách sa bavlna mení doslova na umelecké diela.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po tom, čo niekdajšia laminátnička Ingrid (44) ostala na polovičnom invalidnom dôchodku, premýšľala, čo bude ďalej robiť. Len tak sedieť nedokázala. „K háčkovaniu ma dostal môj najstarší brat Jarko. Pred tromi rokmi háčkoval hračky, tak ma to začalo zaujímať,“ prezrádza. Zablúdila teda na internet a skúšala podľa návodov háčkovať hračky či záclonky. To ju však bavilo len chvíľku. Vlani v novembri skúsila teda inú ligu – uháčkovať koberec. A bola to láska na prvý pohľad. „Odvtedy som urobila 20 kobercov rôznych veľkostí,“ vyratúva Ingrid. Záležať si dá aj na materiáli a na tom, aby jej výtvory boli praktické. „Nie sú tvrdé, dajú sa prať v práčke na nižšej teplote. Dĺžka výroby závisí v prvom rade od veľkosti a náročnosti vzoru, ale je to tak 3 až 12 dní,“ dodáva a ukazuje krásne diela, pri ktorých sa nejednej gazdinke dych zastaví.

Bolia z toho ruky

Inšpiráciu šikovná Ingrid naďalej hľadá na internete. „Keď sa mi niečo páči, tak si to uložím a potom si z jednotlivých vzorov povyberám to krajšie a zakomponujem si to do vlastného návodu. Možno aj preto ľudia reagujú veľmi kladne a je o koberce záujem, keďže nie je presný návod na ten môj výmysel, každý jeden kus je pre mňa veľká výzva,“ prezradí a už berie do rúk háčik.

Jej ruky sa nezastavia, neprekáža jej ani váha diela. „Ruky ma trochu bolia pri tých veľkých kusoch na koncových radoch, tak je veľa prestávok, cez bolesť sa nedá pracovať. Hmotnosť závisí od veľkosti, je to priemerne od 1,5 kg do 4 kg,“ hovorí o náročnosti. Všetky kúsky, ktoré stvorila, sa rozchytali rýchlosťou blesku, čo ju motivuje stále sa zlepšovať. „Moja vízia je, pokiaľ mi to zdravie dovolí, určite pokračovať, lebo je to moja veľká vášeň a určite by som rada vyskúšala veľa projektov ako napríklad topánky, pelechy pre domácich miláčikov, macramé... je toho veľa,“ zakončí s dobrou náladou.