Prelomový nápad! Pfizer prichádza s novinkou: Vyzerá, že toto môže nadobro zatočiť s covidom

Veľká novinka! Známa spoločnosť Pfizer, ktorá so spoločnosťou BionTech vyvinula vakcínu proti koronavírusu, prichádza s ďalším prelomovým nápadom.

Ako informuje Daily Mail, spoločnosť Pfizer vyvíja tzv. antivírusovú pilulku, ktorá by mohla byť na trhu koncom tohto roka. Momentálne nie sú dostupné preventívne lieky, ktoré by chránili ľudí pred COVID-19. Za týmto účelom sa zatiaľ využívajú iba vakcíny, no ak by úrady schválili túto tabletku, mohlo by to zmeniť celú situáciu k lepšiemu. Profesor Kevin Blyth, vedec z univerzity v Glasgowe, sa vyjadril k nádejnému nápadu: " „Bol by to obrovský krok vpred, keby antivírusové lieky fungovali ... Normálne služby by mohli fungovať a nemusíte mať lockdown“. Všetko ale závisí od pukusov, ktorým sa podrobia ľudia v USA a v Belgicku.

Antivírusový liek PF-07321332 by sa mohol podať osobám, ktoré vykazujú symptómy koronavírusu. Zabránil by tak zhoršenému priebehu choroby. Tabletka by mala veľké opodstatnenie, aj keď do konca roka môže byť zaočkovaných mnoho ľudí. Vakcína neúčinkuje na 100 percent a niektorí ľudia si ju nemôžu dať. Sú aj osoby, u ktorých nemá požadovaný efekt. Z toho dôvodu tu panuje hrozba, že by sa covid šíril aj naďalej. Práve preto by bol tento liek užitočný. Ak by sa aj objavila nová mutácia, ktorá by bola odolná voči imunitnému systému, PF-07321332 by ho ochránilo.

Laboratórne testy naznačili, že tabletka by skutočne mohla zatočiť s koronavírusom. Kľúčové sú ale skúšky, ktorých sa zúčastní 60 ľudí, aby sa zistilo, či je to naozaj bezpečné. Prvá fáza tohto testu sa má skončiť 25. mája. Ak by boli výsledky potešujúce, liek by sa otestoval na ešte väčšej skupine ľudí. Výrobcom liekov trvá dlhé roky, kým uvedú na trh nový produkt. Avšak v snahe zastaviť covid sa veda zrýchlila. Momentálne sa zisťuje bezpečnosť lieku PF-07321332, nakoľko preukázal silnú antivírusovú aktivitu. V pokusoch na zvieratách nenašiel Pfizer žiadne vedľajšie účinky.

Tabletka funguje celkom jednoducho. Zameriava sa na enzýmy, ktoré potrebuje koronavírus na reprodukciu a tým pádom mu zabráni, aby sa množil a šíril ďalej. Liek patrí do kategórie inhibítor proteázy. Ďalšie výrobky z tejto skupiny sa používajú napríklad v boji proti HIV alebo hepatitíde C.

Jediný antivírusový liek, ktorý sa používa v nemocniciach v USA a Británii, je Remdesivir. Musí sa ale podávať injekčnou formou a štúdia mala problém dokázať, či skutočne funguje. Nebol totiž navrhnutý pre koronavírus. Zároveň sa testuje aj liek proti chrípke favipiravir a antivirotiká proti HIV - ritonavir a lopinavir. Vedci momentálne zisťujú, či by ich mohli užívať ľudia s koronavírusom.