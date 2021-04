Pandemická komisia prišla s vychytávkami: Zmeny v testovaní aj odhaľovanie korony po novom

Predĺženie núdzového stavu, intervenčné testovanie v školách či zisťovanie prítomnosti koronavírusu zo spodných vôd. To sú len niektoré z návrhov, na ktorých sa v utorok zhodla Pandemická komisia pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51).

Komisia navrhla vláde predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní, hoci naprieč politickými stranami sa množia hlasy, že núdzový stav by sa už predlžovať nemal. Členovia ďalej navrhujú ukončenie pravidelného testovania v školách. To by sa malo nahradiť intervenčným testovaním. Čo si pod týmto označením predstaviť? Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej by malo ísť o testovanie v školách patriacich do oblastí, ktoré budú ohniskami šírenia koronavírusu.

Kontrola spodných vôd

Deti na prezenčnej výučbe v školách v čiernych okresoch podľa COVID automatu by sa mali naďalej pravidelne testovať. Pandemická komisia rokovala aj o možnosti lokalizovať koronavírus prostredníctvom spodných vôd.

Tento bod by mal byť aj súčasťou pripravovanej testovacej stratégie. Z odpadových vôd sa dá totiž zistiť, v ktorých lokalitách je nadpriemerná úroveň vírusových častíc, a to dokonca ešte v čase, keď ľudia v tejto lokalite ani nemusia mať príznaky nákazy koronavírusom.

Odpadové vody začali pre tento účel testovať už v mnohých krajinách. Vo Veľkej Británii s takýmto spôsobom zisťovania prítomnosti vírusu začali už v auguste. Podľa britských odborníkov sa dajú takto odhaliť ohniská nákazy najmenej o týždeň skôr ako pomocou samotného testovania osôb.