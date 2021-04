Skočia si opäť do vlasov?! Bitka o núdzový stav: Čo by sa zmenilo, ak by neprešiel?

Schyľuje sa k ďalším rozbrojom medzi koaličnými partnermi?! Premiér Eduard Heger (44) hovoril, že je potrebné predĺžiť núdzový stav, ktorý sa končí už túto stredu. Minister hospodárstva Richard Sulík (53) bol však proti a navrhoval novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii. Ministerka pre investície Veronika Remišová (44) chcela pádne argumenty od odborníkov.

Heger si uvedomuje, že núdzový stav nie je pre nikoho príjemný, no podľa jeho slov ho musia predĺžiť. „Nie je to politický nástroj, je to nástroj na ochranu občanov a ich zdravia, pre každého je nepríjemný, aj pre mňa,“ uviedol. Koaliční partneri však nesúhlasia s jeho názorom. Sulík otvorene priznával, že je proti a nevidí zmysel v opätovnom predĺžení.

„Namiesto predĺženia núdzového stavu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 hod., sme premiérovi Eduardovi Hegerovi navrhli novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Tá by umožňovala ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzového stavu a v súlade s Ústavou SR,“ povedal Sulík s tým, že nevidia žiadny dôvod pokračovať v neefektívnom testovaní. Avizoval, že pri prípadnom hlasovaní bude proti predĺženiu.

Remišová chcela názor odborníkov

Vicepremiérka Remišová uviedla, že sa bude rozhodovať na základe názoru odborníkov. „Pri hlasovaní o núdzovom stave vo vláde sa rozhodneme na základe názoru odborníkov v Pandemickej komisii a ministra zdravotníctva, ktorý musí odôvodniť, prečo je núdzový stav nevyhnutný. (...) Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva v krátkom čase predloží pandemický zákon, ktorý by mal definitívne nahradiť núdzový stav,“ povedala Novému Času Remišová.

Dodala, že by sa malo prehodnotiť testovanie, ktoré by malo byť povinné len v lokalitách zvýšeného výskytu koronavírusu. „Rovnako budeme žiadať upraviť zákaz vychádzania, ktorý by sa mal posunúť na neskoršiu hodinu, napríklad by mohol platiť od 22.00,“ uzavrela.

Pandemická komisia rokovala v pondelok cez deň. „Pandemická komisia vlády SR schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní a odporučila vláde SR kladné stanovisko v tejto veci,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vláda mala rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu v pondelok večer.

Našlo by sa dosť poslancov?

Núdzový stav musí po predĺžení vládou do 20 dní odobriť aj parlament. Šéf NR SR Boris Kollár však priamo hovoril, že je proti. „Možno ma argumentmi presvedčia kolegovia a za to zahlasujem, ale dnes som nastavený tak, že by sme to nemali ďalej posúvať,“ konštatoval s tým, že ho presvedčia len závažné argumenty. Spoločnosť by podľa neho nemala byť znova traumatizovaná núdzovým stavom.