Unikátna čistiaca akcia na východe: Vyzbierajte odpad, dostanete lákavú odmenu

Efektívne riešenie problému! Na Veľkom kopci v Kráľovskom Chlmci (okr. Trebišov), chránenom území európskeho významu, sa môžete prejsť a vyzbierať odpadky do vriec. Tie potom stačí odovzdať a ktokoľvek si môže odniesť odmenu v podobe nápojovej fľaše.

Netradičná výmenná akcia fľaše s logom Veľkého kopca za vyzbierané odpadky funguje už viac ako dva týždne. Odpadky pomaly z lesov miznú, no potrvá ešte dlho, pokým ľudia pochopia, že smeti nepatria do voľnej prírody. „Nachádza sa tu naozaj všehochuť - od kresiel, fliaš, trenírok, dámskej hygieny až po pneumatiky a vane. No verím, že dôjde k vytúženej zmene,“ odhalil organizátor tejto myšlienky Árpád Karnai.

Priamo pri zbere Nový Čas objavil Evu Banyacsky (37) aj s dcérou Ester (10) „Je to dobrá vec, zberačov pribúda a kopec bude konečne čistejší,“ zhodnotili akciu. Ďalšia Chlmčanka Michaela Nehézová (23) po brigáde s kamarátmi pripomenula, že sa teší, keď sa aj iní postarajú o svoje okolie a krajina tak opäť vyzerá krajšia.

Hoci zatiaľ majú organizátori k dispozícii len obmedzený počet fliaš, veria, že sa nájdu ďalší podporovatelia tejto myšlienky. Malým darčekom za naplnenie vriec odpadom, ktoré odvezie mesto, totiž nemusí byť len fľaša, ale aj šiltovka, pohľadnica, šálka či ruksak...

Nachádza sa tam vzácny les

Veľký kopec je najvyšším (261 metrov) a najvýznamnejším kopcom Chlmeckých pahorkov, ktoré sú pozostatkom vulkanickej činnosti z obdobia mladších treťohôr. Ide o chránené územie európskeho významu s výmerou vyše 25 hektárov. Rozprestiera sa nad Kráľovským Chlmcom. Darí sa tam suchomilným travinno-bylinným porastom, konkrétne poniklecu i kavyľu, čo sú vytrvalé trávy spoločne známe ako perie, ihličie a kopije. Nachádzajú sa tam aj zvyšky vzácneho dubovo-cerového lesa.