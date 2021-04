Presadí SaS daňovú brzdu do programového vyhlásenia vlády? Sulík prezradil viac

Programové vyhlásenie vlády (PVV) sa zrejme bude len aktualizovať. Daňová brzda, ktorú chcela koaličná SaS presadiť do tohto dokumentu, bude témou v dohľadnej dobe. Očakáva to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"My sme možno rátali s tým, že bude táto téma aktuálna v súvislosti s novým PVV, ale tam speje dohoda k tomu, že necháme všetko po starom, len to budeme aktualizovať," priblížil v pondelok Sulík. Predpokladá, že k daňovej brzde sa vrátia v dohľadnej dobe.

"My si myslíme, že pokiaľ sa nemajú všetky deficity riešiť zvýšením daní, ale mali by sa riešiť aj znížením výdavkov, tak je veľmi dôležité mať v ústavnom zákone obmedzenie, že skrátka ani štát nemôže dane zvyšovať donekonečna," skonštatoval šéf koaličnej SaS a rezortu hospodárstva. Strana SaS chcela popri zavedení výdavkových stropov v rámci diskusie o novom PVV presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorila napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.