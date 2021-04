Slováci sa dočkali otvorených terás aj fitiek: Veľavravné zábery! Takto to vyzeralo hneď v prvý deň

Opäť viac slobody! Keďže sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepšuje, odvčera sa pristúpilo k ďalšej vlne uvoľňovania. Po dlhých mesiacoch sme si opäť mohli zacvičiť vo fitku, či dať si kávičku alebo čapované pivo na vonkajšej terase.

Do škôl nastúpili žiaci druhého stupňa a v najlepších okresoch aj všetci stredoškoláci. Ako chutil Slovákom nádych slobody?!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Splnený sen o „čapáku“ na slniečku

Mirtil (21), študentka, Bratislava

„Určite veľa ľudí túžilo dať si poriadne čapované pivo na slnečnej terase a ja nie som výnimka. Verím, že sa situácia bude už len zlepšovať a postupne nebudeme musieť mať pri stretnutí s priateľmi ani rúška.“

Chýbali mi posedenia vonku

Diana (22), vysokoškolská študentka, Košice Otvoriť galériu Diana (22) Zdroj: sk

„Po mesiacoch strávených doma som si konečne pri ceste do mesta sadla na terasu a dala si dobrý ovocný čaj. Chýbali mi chvíle na čerstvom vzduchu a slniečku.“

Skvelá káva na terase

Majiteľ Marek (48) so zákazníkom Tomášom (50), Banská Bystrica Otvoriť galériu Majiteľ Marek (48) so zákazníkom Tomášom (50) Zdroj: fab

„Dobre, že sú aspoň nejaké uvoľnenia, aj keď dúfam, že o chvíľu to bude konečne bez obmedzení. Azda sa ešte umúdri počasie, oteplí sa a priláka to na terasy viac ľudí,“ hovorí Marek, ktorého doplnil zákazník Tomáš: „Konečne káva na terase, na to som už dlho čakal.“

Radosť aj strach v jednom

zľava Marek (19), Nikola (18), Lucia (18), Jakub (17), SOŠ technická, Šurany Otvoriť galériu zľava Marek (19), Nikola (18), Lucia (18), Jakub (17) Zdroj: mf

„Návrat bol fajn, uvoľnená atmosféra, čakali sme horšie. Začínali sme praxou, tak to bolo lepšie. Na dištančnom vyučovaní sme trošku poľavili, tak tie obavy tu určite sú. Tešili sme sa na kolektív a na učiteľov, čo bolo aj fajn. Azda všetko doženieme, čo sme zabudli, alebo nestihli prebrať.“