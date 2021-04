Minister Sulík otvorene: Za predĺženie núdzového stavu hlasovať nebudem!

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík nebude na zasadnutí vlády hlasovať za predĺženie núdzového stavu.

Odôvodňuje to zlepšovaním pandemickej situácie. Je ochotný podporiť ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) s príslušným návrhom zákona, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní. Treba podľa neho situáciu riešiť konkrétnymi zákonmi a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov.

"Myslím si, že núdzový stav sme už podporili dostatočne veľakrát na to, aby sme s tým už prestali," povedal Sulík novinárom s tým, že nevidí dôvod na núdzový stav. "Je najvyšší čas, aby sme tieto problémy riešili zákonmi, ktoré budú riešiť len tie problémy, a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov," doplnil. Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Sulík reagoval, že v komisii sú ľudia, ktorí vidia len pandémiu. Zopakoval, že ak by jej súčasťou aj ekonómovia, sociológovia či pedagógovia, jej odporúčania by mohli byť iné. Nemôžeme podľa neho úplne zlikvidovať gastro. Upozornil, že utrpel aj maloobchod.

Riešenie vidí SaS v novelizácii zákona o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzového stavu. O tom majú podľa Sulíka ešte v koalícii diskutovať. O predĺžení núdzového stavu majú v pondelok večer hovoriť koaliční partneri. Núdzový stav naposledy predĺžila vláda od 20. marca o ďalších 40 dní. Platí do 28. apríla.