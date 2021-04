Sagan je pred kľúčovou časťou sezóny: Stále dokáže súperom nakopať zadky, odkazuje Cancellara

Ladí formu na vrcholné podujatia sezóny. Cyklista Peter Sagan (31) sa už dnes predstaví na etapových pretekoch Okolo Romandie vo Švajčiarsku. Ide o poslednú akciu pred veľkolepým Giro d‘Italia.

Aktuálnu formu Tourminátora zhodnotil jeho bývalý rival, kráľ časoviek a náročných klasík Fabian Cancellara (40), prezývaný Spartakus, ktorý Slovákovi predpovedá boj o triumf na stredu a piatok.

Preteky Okolo Romandie boli vlani pre pandémiu koronavírusu zrušené. Posledným víťazom je preto Primož Roglič, ktorý sa tešil z triumfu v roku 2019.

Peter Sagan tu naposledy štartoval v roku 2010, vyhral jednu etapu a chvíľu na sebe nosil žltý aj dres pre celkového lídra podujatia. Podľa Saganovho bývalého rivala Fabiana Cancellaru musí v sebe Slovák objaviť skrytý oheň a zapálenie pre cyklistiku.

Bez týchto vlastností by totiž mohol mať na Gire a Tour tento rok obrovský problém. „S Petrom som mal počas kariéry niekoľko skvelých súbojov. Či už to bolo na Okolo Flámska, Strade Bianche či Tour de France... Sagan je stále skvelý jazdec. Myslím si však, že mu tento rok chýba určitá dávka šťastia. Peter potrebuje mať v hlave slobodu. Preteky si musí užívať a musí sa pri nich aj zabávať. Rozhodne má rád zábavu, ale v tom dobrom zmysle slova. Keď má motiváciu, stále dokáže súperom nakopať zadky,“ myslí si Cancellara.

Aj on v ostatných týždňoch taktiež zachytil v médiách prestupové šumy, ktoré inicioval šéf tímu Bora Ralph Denk. „Možno Peťo predsa len potrebuje trochu zmeniť prostredie a znovu sa baviť cyklistikou. Na druhej strane ma prekvapila jeho forma, pretože vieme, že aj on si prešiel ochorením COVID-19. Za to má u mňa rešpekt. Musí v sebe nájsť ten skrytý oheň, ktorý, všetci vieme, má,“ dodal Cancellara.

Sagan tento rok vynechal úvodné belgické klasiky po pauze spôsobenej koronavírusom. Sezónu odštartoval na Tirreno - Adriatico, na klasike Miláno - San Remo skončil štvrtý, na Okolo Katalánska si pripísal aj prvé víťazstvo v sezóne, na monumente Okolo Flámska obsadil 15. miesto a po pretekoch uviedol, že ešte nie je v takej forme, ako by chcel.

Okolo Romandie 2021

27. apríla - 2. mája

dohromady 6 etáp

trať dlhá 684 km

Peťov zvyšný program:

8. - 30. mája: Giro d‘Italia

20. jún: MSR - ČR v cyklistike

26. júna - 18. júla: Tour de France

24. júla: OH Tokio 2020

26. septembra: MS v cyklistike

3. októbra: Paríž - Roubaix