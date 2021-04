Argentínsky futbalista Ezequiel Barco (22) vsietil famózny gól, ktorý obletel celý svet.

V 2. kole americkej futbalovej ligy MLS v zápase Atlanty United a Chicaga Fire padol unikátny gól.

Autor gólu Ezequiel Barco najprv z priameho kopu napálil loptu do múru a z voleja ju na druhý pokus poslal do súperovej bránky. Bol to ukážkový futbalový angličák!