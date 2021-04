Koaličný poslanec Linhart dvíha varovný prst: Budem mať problém s vyslovením dôvery novej vláde!

Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart (Sme rodina) bude mať problém s vyslovením dôvery vláde.

Ten problém sa volá podľa jeho slov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO). "S mojou podporou Programovému vyhláseniu vlády (PVV) a s vyslovením dôvery novej vláde budem mať problém, pokiaľ v PVV nebude zakomponovaná ochrana spotrebiteľa, ktorú má zabezpečovať Potravinový semafor a pokiaľ aj naďalej bude rezort (pôdohospodárstva) likvidovať neschopný minister Ján Mičovský, ktorý ho odovzdal do rúk lobistom a mafii," spresnil Linhart.

Pre ďalší pripravovaný Potravinový semafor (pre trhoviská) bol podľa neho vyhodený aj riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (Jozef Bíreš, pozn. TASR) a kontrolu nad potravinami sa snaží prevziať lobistická skupina. Pripomenul, že minister Mičovský je koaličný minister, preto by bol nerád, aby jeho slová vyzneli ako útok na koaličného partnera OĽANO. Je to iba kritika ich jedného jediného člena, ktorý celému Slovensku dokázal svoju neschopnosť viesť tento rezort.

Mičovský podľa Linharta doteraz vážne zlyhal pri presadzovaní záujmov rezortu. Napríklad v Pláne obnovy, kde pre Slovensko dosiahol výsledný stav 0 eur. Minister Mičovský podľa poslanca NR SR doteraz zlyhal aj pri tvorbe intervenčnej stratégie 2023 až 2029. "Pán minister zlyhal pri výbere šéfa PPA, čo je čistá zodpovednosť a kompetencia samotného ministra. Šéf PPA mal byť vymenovaný v novembri minulého roka. V čase, keď PPA má dnes čiastočnú akreditáciu, sa zároveň SR podľa Linharta vystavuje ohrozeniu jej činnosti pri rozdeľovaní podpôr pre pôdohospodárov.

Minister Mičovský podľa Linharta doteraz zlyhal v nevyvodení následkov a krokov po forenznom audite, vykonanom na malej vzorke 110 projektov, kde bolo zistených 60 % pochybení PPA. "Pritom všetky závery ukazujú výlučne na jeho ministerstvo a ľudí, ktorých pán minister sám nominoval. Do témy pozemkových úprav podľa záujmu poniektorých skupín, ako aj do pokusu o zrušenie poľovníckej komory radšej ani nebudem zachádzať," podčiarkol poslanec NR SR.

"Čo ma ale trápi najviac, je niečo z oblasti potravín. V tej som doma. Pán minister vážne ohrozuje zdravie obyvateľov, a to znížením počtu o 100 inšpektorov ŠVPS, a to po nedávnej kauze s toxickým špenátom," upozornil Linhart. Pán minister doteraz zlyhal pri ochrane predajcov potravín, keď chcel dať do pléna NR SR vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru," dodal okrem iného poslanec NR SR.