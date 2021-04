Bývalá hokejistka pomáha s očkovaním: O Tokiu by mali rozhodnúť experti!

To, čo prežila ako lekárka v covidovej línii, ju zmenilo. Zmenilo aj jej názor na konanie OH v Tokiu.

Štvornásobná olympijská víťazka v hokeji a členka komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Hayley Wickenheiserová (42) vlani kritizovala odklad Hier,

Wickenheiserová, ktorá sa posledné mesiace starala o pacientov s covidom a v súčasnosti chodí po Kanade s očkovacím tímom, označila už vlani prístup MOV za necitlivý a nezodpovedný, keď ešte v marci trval na letnom termíne navzdory pandémii. Vyslúžila si tvrdú kritiku predstaviteľov MOV, ktorí ale krátko na to rozhodli o odklade.

Odložená olympiáda by sa mala začať o necelé tri mesiace, MOV i organizátori avizujú, že pracujú na opatreniach pre bezpečný priebeh, no konečné slovo by podľa Wickenheiserovej mali mať nezávislí experti. „Nemal by to rozhodnúť Medzinárodný olympijský výbor. Mali by to byť skúsení lekári a zdravotníci, ktorí sa stretli s pandémiou. Mal by to byť niekto zvonku, kto v tom nie je zainteresovaný a nemôže nič získať ani stratiť,“ povedala kanadskej verejnoprávnej televízii CBC.

Pandémia koronavírusu sa stále nekončí. Šírenie v posledných týždňoch naberá na intenzite aj v usporiadateľskej krajine, z celosvetového pohľadu je aktuálne kritická situácia najmä v Indii. Niekoľko mesiacov sa intenzívne očkuje, ale obavy vyvolávajú nové mutácie, ktoré môžu byť nákazlivejšie a odolávať vakcínam. To je jeden z dôvodov, prečo Japonci odmietli zahraničných fanúšikov a o prítomnosti domácich rozhodnú až v júni.

Do sveta sa dostalo už niekoľko manuálov, ako by mali všetci aktéri na olympiáde fungovať. Tá najnovšia verzia tzv. „Playbooku“ pre športovcov by sa mala objaviť v stredu, no ešte nebude konečná. Tá príde až v júni, aby zohľadnila aktuálny vývoj pandémie.