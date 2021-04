Hokejista Patrik Svitana pôsobí v Poprade dekádu: S rodným mestom chce na krku zlato

Domáci hokejový úspech mu chýba! Kapitán Popradu Patrik Svitana (32) je veľkým srdciarom, veď dres Kamzíkov oblieka vyše desať sezón a bol pri dvoch predošlých neúspešných finále.

Preto verí, že do tretice mužstvo spod Tatier získa premiérový triumf a on si po troch zlatých so Slovenskom na MS v hokejbale, dvoch prvenstiev kazašskej a jednom v poľskej lige zavesí na krk aj vysnívanú medailu za titul s Popradom!

Popradčania si po dlhých desiatich rokoch zahrajú tretie finále v samostatnej ére, kde ich protivníkom bude dvojnásobný šampión a víťaz základnej časti Zvolen.

Séria štartuje vo štvrtok pod Pustým hradom a možno aj s obmedzeným počtom fanúšikov. „Myslím si, že oba kluby si za predvedené výkony v tomto ročníku zaslúžia hrať o titul. Bude to náročná séria, veď aj v základnej časti sme hrali vyrovnané zápasy a pevne verím, že do tretice sa Popradu už podarí získať titul,“ povedal pre Nový Čas Patrik Svitana.

Skvelá partia

Kapitán Popradu vie, že takáto šanca sa už ďalšie roky nemusí opakovať. „Naozaj máme vyskladané výborné mužstvo, je tu skvelá partia. Veľa chalanov je rodákov z Popradu, už sa takto stretnúť v budúcnosti nemusíme, takže o to väčšiu máme motiváciu vyhrať pre klub historický titul.“

Splní si sen?

Svitana získal vo svojej kariére už veľa zlatých medailí. V hokejbale trikrát získal titul na MS a aj na klubovej scéne s Považskou Bystricou. Na hokejovej úrovni triumfoval dvakrát v kazašskej lige a raz v poľskej, ale niečo mu ešte chýba… „Chcem si na krk zavesiť aj klubový titul s Popradom. Ako pre rodáka by to bola pre mňa fantázia,“ zaželal si skúsený útočník.

Čo všetko už Patrik vyhral?

3 tituly majstra sveta v hokejbale (2013, 2017 a 2019)

2 tituly majstra ligy v Kazachstane s Pavlodarom (2014 a 2015)

1 titul majster Poľska s Cracoviou Krakow (2016)

1 titul majstra Slovenska v hokejbale s P. Bystricou (2019)