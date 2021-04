Knižnica z Prešova zapojila do pomoci svojich čitateľov: Štedrá zbierka pre nemocnicu! Takto s ňou naložia

Vytiahli sa! Čitatelia pamätali na zdravotníkov a pacientov miestnej nemocnice a štedro sa zapojili do zbierky kníh, ktorú usporiadala prešovská Knižnica Pavla Orzságha Hviezdoslava. Podarilo sa ich vyzbierať spolu 230.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zbierku vyhlásila Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v marci. „Šírenie ochorenia COVID-19 sa bytostne dotýka nielen našich používateľov, ale aj zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Už dlhšie sme uvažovali, ako by sme mohli oceniť zdravotníkov, ktorí viac ako inokedy, ohrozili svoje životy pre pomoc ostatným. Chceli sme sa verejne poďakovať a vzdať im úctu. Zároveň sme do našej výzvy chceli zapojiť aj čitateľov,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. Zbierka trvala od 5. do 31. marca a zapojiť sa mohli nielen zamestnanci krajskej knižnice, ale aj jej čitatelia, používatelia a celá verejnosť.

„Záujemcovia mohli darovať tituly na všetkých našich pobočkách. Veríme, že ich literatúra poteší a jednotlivé tituly si nájdu svoje trvalé miesto v domácnostiach zdravotníkov alebo v priestoroch nemocnice,“ uzavrela metodička projektového a marketingového oddelenia Tatiana Hudačková.