Lockdown skončil. Remeselníci začali zarábať naplno vďaka Wilio.

Po dlhých mesiacoch lockdownu prichádza obdobie uvoľňovania opatrení. Okrem obchodov sa otvára aj ekonomika. To znamená viac príležitostí dohnať svoje zárobky pre majstrov, remselníkov a ľudí pracujúcich v službách. Tisícky z nich už na Wilio.sk práve teraz zvýšujú svoje tržby a zisk.

Vďaka tomu ich kríza nepostihla až tak výrazne a zabezpečili si stály príjem. A práve ukončenie väčšiny protipandemických opatrení im prináša víziu zisku nových zákazníkov a zvýšenia tržieb. S uvoľnením opatrení a oživením ekonomiky sa ľudia opäť púšťajú do odloženej výstavby, renovácie a opráv domov či bytov.

Najväčšou výzvou pre podnikateľov je totiž získavanie nových zákazníkov. Wilio túto úlohu uľahčuje tým, že automaticky sprostredkuje kontakt priamo so zákazníkmi, ktorí služby potrebujú. A to bez drahej reklamy. S Wilio si firma či remeselník vytvorí profil a následne už dostáva dopyty na vybraný typ prác od zákazníkov z ich okolia. Wilio okrem toho pomáha zbierať referencie, vďaka ktorým si ich vyberá čoraz viac zákazníkov.

Skúsenosti remeselníkov

Peter, ktorý sa špecializuje na obklady, no často robí kompletné prerábky, pretavil svoje hobby v zárobkovú činnosť práve pomocou aplikácie Wilio. „Wilio mi dalo možnosť spoznať nových ľudí, z ktorých sa stali fixní zákazníci. Mám dve pravidlá, ktorých sa stále držím. Prvé je, že neberiem to, čo neviem urobiť. Nie je profesionálne učiť sa na zákazníkovom tovare. Radšej nezoberiem zákazku, no určite si neurobím hanbu. Druhé pravidlo, ktoré dodržiavam, je, že vždy beriem iba toľko požiadaviek, koľko viem zvládnuť,“ konštatuje Peter, ktorý má za sebou už vyše 100 projektov na Wilio. Väčšinou pracuje sám, no na väčších zákazkách spolupracuje s partiou.

A akú radu má Peter pre tých, ktorí chcú byť úspešní? „Byť v prvom rade ku zákazníkovi úprimný a milý. Robiť si svoju prácu na 100 % a nebyť chamtivý! Ja mám fixný cenník a nestrieľam ceny z brucha. Ešte jedna rada – vždy si dohodnite cenu dopredu.“ Otvoriť galériu Lockdown skončil. Remeselníci začali zarábať naplno vďaka Wilio. Zdroj: Adobe Stock

Vo Wilio si každý remeselník nastavuje vlastné ceny. Pri oslovovaní zákazníka je vhodné uviesť základnú cenu, zvyčajne hodinovú sadzbu alebo paušálny poplatok, aby zákazníci mohli vopred získať predstavu o tom, koľko si remeselník účtuje. Ak sa nedá určiť cena služby bez toho, aby remeselník najskôr vedel podrobnosti o práci, môže uviesť cenové rozpätie, napríklad minimum a maximum za štvorcový meter.

Vodoinštalatér Pavol, ktorý už zrealizoval 134 projektov, hovorí: „Páči sa mi hlavne to, že je to jednoduché. Môžem si prehľadne vybrať zákazku. Keď idem k zákazníkovi, väčšinou presne viem, čo budem robiť a nie je potrebná obhliadka vopred, nakoľko veľa informácii už viem z komunikácie v aplikácii. To ušetrí veľa času a cestovania.“

Pozitívnu skúsenosť s Wiliom má aj Marek, ktorý má za sebou už 195 rekonštrukcií bytov sprostredkovaných Wiliom. Marek používa aplikáciu Wilio už takmer tri roky a za ten čas stihol s partiou opraviť, prerobiť a dokončiť takmer 200 bytov. „Na začiatku som si vytvoril profil, napísal, čo ponúkam. Odkedy som sa zaregistroval, chodia mi ponuky samy od seba. Nemusím hľadať žiadne inzeráty, riešiť telefonáty. Výhodou je aj to, že mi chodia ponuky z okolia. Medzi správy mi príde inzerát, v ktorom je popísané všetko, čo potrebujem vedieť. O akú veľkú prerábku ide, čo všetko je treba urobiť, aký je byt veľký, kedy chcú mať byt prerobený a podobne. Ľahšie sa mi taký projekt nacení, viem koľko materiálu potrebujem a rýchlejšie sa dohodneme. Ak mám práce veľa, prerábku proste nemusím zobrať,“ vysvetľuje Marek.

Ako začať zarábať pomocou Wilio

Ak chcete Wilio vyskúšať, vytvorenie profilu je zadarmo. Pri registrácii si vyberiete typ služby, ktorú poskytujete. Potom určíte oblasť, kde budete vaše služby poskytovať. Wilio vám bude posielať dopyty od zákazníkov z vášho okolia a pre typ služby, ktorý ste si zvolili. Potom sa už iba sami rozhodujete, ktoré dopyty sú pre vás zaujímavé. Pozriete si detailný popis a ak vás daný dopyt zaujme, oslovíte zákazníka s vašou ponukou.

Wilio je slovenská aplikácia, ktorá spája miestnych odborníkov so zákazníkmi. Bola založená v roku 2017 s jednoduchým poslaním: uľahčiť ľuďom vyhľadanie odborníkov na rôzne služby a odborníkom zas pomôcť nájsť si zákazníkov. Odvtedy sa na platforme uskutočnilo viac ako 50-tisíc projektov. Odborníci z celého Slovenska dnes na Wilio ponúkajú viac ako 400 rôznych služieb.

Kto sa môže prihlásiť do aplikácie Wilio?

Wilio umožňuje poskytovať služby už vo vyše 400 kategóriách ako napríklad:

Stavby, prestavby a rekonštrukcie

Práce na záhrade

Elektrikárske, vodoinštalatérske, plynárske práce

Obklady, dlažby, sadrokartóny, maliarske práce

Remeslá

Opravy

Upratovacie práce

… a mnoho ďalších

Časté otázky o Wilio

Aký typ dopytov nájdem na Wilio?

Na Wilio nájdete obrovské množstvo rôznych dopytov. Od prác okolo domu a bytu, ako sú upratovanie, rôzne stavebné práce, elektroinštalácie, vodoinštalácie, rekonštrukcie bytov, záhradnícke práce, až po drobné opravy a podobne.

Ako dostanem zaplatené?

Zaplatené dostanete priamo od zákazníka. Keď zákazníka oslovíte, napíšte mu cenu za prácu a materiály. Ak sa obávate, že sa zákazníkovi bude zdať vaša cena privysoká, uveďte argumenty, ktorými túto cenu zdôvodníte, napríklad ak je potrebný špeciálny postup, nástroje či materiál. Ak vznikne v priebehu prác situácia, ktorá ovplyvní cenu, hneď na to upozornite zákazníka. Po dokončení práce požiadajte zákazníka o platbu.

S kým budem pracovať?

Na Wilio ste sám sebe pánom, takže je to iba na vás. Pri výbere zákazok sa môžete pozrieť na popis dopytu, lokalitu či rozsah prác a sami sa rozhodnete, či máte záujem.

Ako začať s Wiliom?

Ak chcete začať, za pár minút sa zaregistrujte. Klinite na „Začať zarábať“ a vytvorte si profil s vašimi službami. Pridajte popis, fotografie a všetko, čo vás odlišuje od konkurencie. Ak chcete rovno oslovovať potenciálnych zákazníkov, vyberte si členstvo a môžete začať.

