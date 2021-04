Adela dostala vakcínu až v Prešove: Odpadnete, čo zahlásil Vincze v očkovacom centre

Adela Vinczeová oslávila minulý rok v októbri 40. narodeniny, má tak už nárok na vakcínu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

S manželom Viktorom boli na chate na Liptove a napadlo mu zmeniť moderátorke pri registrácii možné miesta, kam sa vie dostaviť na vakcínu. Obratom jej prišlo pozvanie na očkovanie do Prešova. Vincze cestou ohlásil, že sa chce spýtať, či neostali po ukončení očkovania zvyšné vakcíny, že by jednu dostal aj on.

V Prešove už však majú ohľadom zostatkových vakcín iný systém a nevyšiel ani jeho ďalší vtipný pokus. Takýto popis pridal na Instagrame k fotke, na ktorej jeho žena dostáva vakcínu: ,,Astra je tam. Sme na chate na Liptove, prišiel termín do Prešova, neváhala. Neváhajte ani vy. Ja stále čakám. Tomu, že je to moja babka, ktorú len sprevádzam, neuverili."

Vincze tak narážal na fakt, že po novom už môže dostať vakcínu aj doprovod seniora, ktorý má nad 70 rokov. Svojej polovičky sa čerstvo po očkovaní AstraZenecou v aute spýtal ako sa cíti, Adela odpovedal, že fantasticky. Obaja manželia koronavírus prekonali v decembri 2020. Viktor je od Adely o 10 rokov mladší, na vakcínu si tak ešte počká.