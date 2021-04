Dva roky po smrti dcérky († 4 týž.) zistila, že je tehotná: Osud zasadil mladej žene ďalšiu krutú ranu

Ocitla sa v najhoršej nočnej more. Viac ako dva roky po smrti bábätka si osud zahral so ženou krutú hru.

Bývalá hviezda šou Love Island sa po dlhšej prestávke opäť prihovorila svojim fanúšikom. Len tri mesiace po tom, čo si Malin Andersson pripomenula druhé výročie smrti svojej dcéry Consy, zverejnila ďalší bolestivý príspevok. Zdrvená 28-ročná žena potratila, píše Metro.

Na sociálnej sieti sa na dlhšiu dobu odmlčala a nikto netušil prečo. Teraz sledovateľom odhalila pravdu. „Na chvíľu som zmizla a dostala som stovky správ od ľudí, ktorí sa pýtali, či som v poriadku. Vážim si každú jednu správu. To, že sa chcete ubezpečiť či som v poriadku pre mňa veľa znamená," napísala v príspevku. "Niekedy potrebujem čas, aby som sa so svojím životom vysporiadala v súkromí. Uplynulé mesiace pre mňa neboli ľahké," pokračovala Malin, ktorá priznala, že otehotnela. "Zistila som, že som tehotná, no onedlho som potratila. Bolí ma, keď o tom teraz hovorím kvôli tomu, čo sa stalo Consy. Ale chcem, aby ste všetci vedeli, že potrat nediskriminuje a môže sa stať každému. Aj keď si myslíte, že ste si vytrpeli už dosť," dodala v závere bolestivého príspevku.

Svojich fanúšikov ubezpečila, že bude v poriadku. "Mala som pocit, že sa o to musím podeliť s vami všetkými, pretože som nikdy nebola tou, ktorá by niečo tajila - najmä keď viem, že to môže pomôcť niekomu inému." Pod príspevkom sa okamžite nazbierali súcitné komentáre od ďalších hviezd reality šou aj fanúšikov.

Malin prišla v januári 2019 o prvorodenú dcérku Consy. Dievčatko sa narodilo o sedem týždňov skôr. Svoj boj o život však po mesiaci prehralo.