Móda z Oscarov: Na červenom koberci aj slávna Češka, jedny šaty kritici totálne zvozili!

Najväčšie hollywoodske hviezdy vymenili karanténne tepláky a svetre za extravagantný vzhľad, ktorý rozžiaril červený koberec.

Fotogaléria 51 fotiek v galérii

Po ňom v noci na pondelok v Los Angeles mierili na odovzdávaní Oscarov. 93. ročník sa síce konal v menšom rozsahu ako obvykle, s nižším počtom celebrít aj kamier a s prísnymi opatreniami kvôli pandémii covidu-19, ale to nijako neubralo na okázalosti, štýle a elegancii väčšiny prítomných. Na červený koberec sa tento rok vrátili róby v dramatických odtieňoch červenej.

Objavili sa tu zlaté šaty konkurujúce svojím leskom a rafinovaným strihom samotnej soške Oscara. A niekoľko hviezd sa pre prvú veľkú prehliadku módy v ére pandémie rozhodlo pre biele, princeznovské kreácie. Výrazným trendom na červenom koberci boli prestrihy odhaľujúce pás či bruško, ako predviedla napríklad speváčka Zendaya vo výrazných žltých šatách od Valentina, ktoré doplnilo viac ako 183 karátov v diamantoch šperkov firmy Bulgari, ktorými si ozdobila uši, dekolt a prsty.

Ešte o krok ďalej zašla s prestrihmi speváčka Andra Day, ktorá sa obliekla do sexi zlatých šiat, ktoré okrem prestrihu na bruchu zdobil aj veľkorysý véčkový rozparok, ktorý jej odhaľoval o niečo viac, než len nohu a celé stehno. Podľa niektorých kritikov ale boli práve tieto šaty, ktoré na zákazku vytvorila módna návrhárka Vera Wang z kovovej tkaniny, najväčším prešľapom večera.

"V zlatej róbe v štýle 'oblečená-neoblečená', ktorá by sa hodila skôr do plážového klubu než na elegantnú akciu, ukazovala táto nadaná hviezdička oveľa viac kože, než sa na takú váženú ceremóniu hodí," napísal napríklad spravodajský server Daily Mail. Po rovnakom prvku siahla aj herečka Carey Mulligan, ktorá žiarila v zlatých šatách od Valentina. Pod úzkym topom bez ramienok odhaľujúcim posledný pár rebier róba pokračovala úzkym pásom rozširujúcim sa do bohatej, rozviatej sukne.