Rozdávali sa Oscary! Ktoré filmy a herci dostali zlatú sošku tento rok?

Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied si v noci na dnes vyslúžila road movie Krajina Nomádov.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Snímka vyniesla trofeje aj predstaviteľke hlavnej úlohy Frances McDormand a režisérke Chloé Zhao, pričom 39-ročná rodáčka z Pekingu sa stala len druhou ženou a vôbec prvou farebnou filmárkou ocenenou Oscarom za réžiu.

Cenu akadémie za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe získal Anthony Hopkins za titulnú rolu v snímke The Father a sošku za vedľajšiu rolu si prevzal Daniel Kaluuya vďaka stvárneniu Freda Hamptona vo filme Judas and the Black Messiah.

Oscara za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získala 73-ročná Juhokórejčanka Youn Yuh-jung vďaka stvárneniu svojráznej starej mamy v snímke Minari. Je pritom len druhou ázijskou herečkou ocenenou v tejto kategórii od roku 1958, keď zvíťazila Mijoši Umeki.

V kategórii medzinárodných filmov triumfovala dánska dráma Chľast a najlepším dokumentárnym filmom je Moja učiteľka chobotnica.

Za najlepší animovaný film vyhlásili pixarovku Duša, ktorá tak vyniesla režisérovi Peteovi Docterovi tretieho Oscara v tejto kategórii. Snímka pritom podľa očakávania triumfovala aj v kategórii pôvodnej filmovej hudby, kde Akademici ocenili trojicu Trent Reznor, Atticus Ross a Jon Batiste.

Životopisná dráma Mank, ktorá s desiatimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov v 93. ročníku udeľovania cien americkej filmovej akadémie, napokon získala len dve sošky - za kameru a výpravu.

Hlavným dejiskom galavečera poznačeného pandémiou koronavírusu bola losangeleská železničná stanica Union Station.

Prehľad ocenených v 93. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film: Krajina Nomádov

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Anthony Hopkins - The Father

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Frances McDormand - Krajina Nomádov

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Youn Yuh-jung - Minari

Réžia: Chloé Zhao - Krajina Nomádov

Adaptovaný scenár: Christopher Hampton a Florian Zeller - The Father

Pôvodný scenár: Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

Medzinárodný film: Dánsko - Chľast

Dokumentárny film: Moja učiteľka chobotnica

Animovaný film: Duša

Pôvodná filmová pieseň: Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah

Pôvodná filmová hudba: Duša - Trent Reznor, Atticus Ross a Jon Batiste

Kamera: Mank - Erik Messerschmidt

Kostýmy: Ma Rainey - matka blues - Ann Roth

Masky: Ma Rainey - matka blues - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal a Jamika Wilson

Strih: Sound of Metal - Mikkel E. G. Nielsen

Výprava: Mank - Donald Graham Burt a Jan Pascale

Zvuk: Sound of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés a Phillip Bladh

Vizuálne efekty: Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley a Scott Fisher

Krátky animovaný film: Mám vás rada, nech sa stane čokoľvek

Krátky hraný film: Two Distant Strangers

Krátky dokumentárny film: Colette