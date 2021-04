Z Česka prichádzajú prvé celoštátne údaje o účinnosti vakcín: Aké výsledky majú po očkovaní?

Očkovanie proti koronavírusovej chorobe COVID-19 je v Česku účinné.

Vyplýva to z priebežných celoštátnych údajov, informovala v nedeľu Česká televízia. Vakcinácia chráni najmä pred ťažším priebehom ochorenia, v drvivej väčšine prípadov však znižuje aj riziko samotnej infekcie. Podľa českých štatistikov sa nakazilo len niečo vyše desatiny percenta tých, ktorí dostali obe dávky očkovacej látky.

Z viac než 900.000 ľudí, ktorí už dostali obe dávky vakcíny, úrady evidujú nákazu u zhruba 3000 osôb. S odstupom 14 dní čísla ďalej klesajú, a to na 0,14 percenta. Ťažký priebeh choroby zdravotníci zachytili len u jednej stotiny percenta zaočkovaných.

Počet zaočkovaných dosiahol veľký míľnik: Takéto číslo sme docielili za necelých 5 mesiacov!

"Tie nákazy samozrejme existujú. Vakcína nie je stopercentná ochrana proti budúcej nákaze, ale mala by to byť najmä ochrana proti ťažkému priebehu ochorenia, a to je v tých dátach naozaj vidieť," povedal šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vážne komplikácie malo po ukončenom očkovaní len 13 zdravotníkov z 200.000; to bolo navyše podľa Dušeka väčšinou zapríčinené zdravotným stavom osôb bez ohľadu na covid.

V domove Clementas Janovice mali podľa tamojšej staničnej sestry Lucie Tomanovej celkom tri zistenia niekoľko dní po druhej dávke očkovania. "Ja som nemal žiadne príznaky. Urobili výter a prišli na to," opísal klient Miroslav Hůrka, ktorý mal už v tom čase očkovanie ukončené.