Stúpenci Navaľného vo svojej práci nemienia prestať: Neodradili ich ani prísne hrozby súdu

Spolupracovníci väzneného predstaviteľa ruskej opozície Alexeja Navaľného v nedeľu oznámili, že budú vo svojej činnosti pokračovať, aj keď hrozí, že súd ich organizáciu označí za extrémistickú.

Očakáva sa, že o tom moskovský súd rozhodne do niekoľkých dní, napísala v nedeľu agentúra Reuters. Navaľného Fond boja s korupciou (FBK) by sa na základe súdneho výroku o svoje extrémistické povahe mohol ocitnúť medzi nelegálnymi skupinami. Úrady by potom mali právo Navaľného stúpencov zatýkať, väzniť a blokovať im bankové kontá.

Leonid Volkov, ktorý patrí k Navaľného tímu, v nedeľu povedal, že skupina bude pokračovať vo svojej práci, a to aj vo vyšetrovaní korupcie. "Nevzdáme to," povedal Volkov, ktorý žije v Litve.

Navaľnyj bol vo februári uväznený na 2,5 roka za spreneveru, keď súd zmenil jeho pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný. On sám rozsudok považuje za politicky motivovaný. Kvôli odopieraniu náležitej lekárskej starostlivosti začal na konci marca protestnú hladovku, ktorú minulý týždeň ukončil.

Podľa Reuters spojenci Navaľného podporujú politici, ktorí pôsobia mimo prokremeľskú stranu Jednotné Rusko a majú šancu poraziť vo voľbách kandidátov tejto vládnej strany. Parlamentné voľby sa majú v Rusku konať v septembri. "Máme čas, silu a vôľu zmeniť organizáciu svojej práce, pripraviť sa na voľby a poraziť Jednotné Rusko," povedal Volkov.