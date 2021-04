Prieskum o voľbách v Nemecku: Jasným víťazom parlamentných volieb by sa stala opozičná strana

Víťazom septembrových parlamentných volieb v Nemecku by sa stala opozičná strana Zelených zo ziskom 28 percent hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre nedeľník Bild am Sonntag realizoval inštitút Kantar. Na druhom mieste sa nachádza s tesným odstupom koalícia Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a bavorských kresťanských demokratov, ktorú by podporilo 27 percent voličov. Ľavicoví sociálni demokrati, ktorí sú menším partnerom v Merkelovej koaličnej vláde, by získali 13 percent.