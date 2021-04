Mintál sa bude práci asistenta trénera venovať naplno: Dôvod, pre ktorý odišiel z Norimbergu

Marek Mintál sa bude už naplno venovať práci asistenta hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča.

Bývalý útočník prevzal funkciu vlani v októbri, no popri nej stále pôsobil pri tíme do 21 rokov 1. FC Norimberg. "Keď ma pred polrokom oslovil Štefan Tarkovič s ponukou práce pri reprezentácii, bol som zmluvne viazaný k norimberskej dvadsaťjednotke, vzhľadom na pandemické dianie však bolo možné, aby som sedel naraz na dvoch stoličkách. Sedemnásť rokov bol môj život spojený s norimberským klubom, s výnimkou sezóny v Rostocku. Teraz som stál na križovatke a musel som sa rozhodnúť. Z klubu ma nikto nevyhadzoval, nekončili so mnou, ale ja som cítil, že chcem ísť cestou, ktorú mi umožňuje slovenská reprezentácia. Isteže tomuto rozhodnutiu napomohol postup na finálový turnaj ME, pretože môj záujem podložil aj záujem druhej strany o mňa," uviedol v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.