Slovákom, ktorí sú už dlho v čakárni, stále neprišiel termín: Ministerstvo reaguje, čo ovplyvňuje poradie očkovania?

Som už dlho v čakárni a stále mi neprišiel termín, prečo? Toto je jedna z najčastejších otázok, ktoré kladú Slováci pripravení na očkovanie Ministerstvu zdravotníctva SR.

Ministerstvo na sociálnej sieti uvádza, že termín z čakárne neprichádza hneď po registrácii, ale až vtedy, keď sa dostanete na rad. Koľko to bude trvať závisí od toho, koľko ľudí starších od vás sa hlási, alebo bude hlásiť na očkovacie centrá, na ktoré ste sa prihlásili. Termíny sa prideľujú podľa veku. "Ľudia, ktorí sa zaregistrovali do čakárne neskôr ako vy, ale sú starší, dostanú termín skôr ako vy. Najpravdepodobnejší dôvod, prečo vám doteraz neprišiel termín, je to, že v čakárni bolo na vami vybrané očkovacie miesta registrovaných ešte stále dosť ľudí starších, ako ste vy. Ku dňu 20.4. bolo v čakárni dokopy 161 521 ľudí," spresnilo ministerstvo v nedeľu večer.

Ako je však možné, že vidíte 40-tnikov, ktorí sa očkujú skôr ako vy?Aj na toto ponúkajú odpoveď."Je to tým, že podľa aktuálne platnej očkovacej stratégie sa vakcínou od AstraZeneca očkujú ľudia vo veku 40 - 59 rokov a vakcínami od Pfizer alebo Moderny ľudia nad 60 rokov," vysvetľujú odborníci z ministerstva s tým, že dopyt po očkovaní vakcínou AstraZeneca bol vo viacerých regiónoch nižší, a preto sa mnohí aj relatívne mladí ľudia dostali na rad pomerne rýchlo. Dopyt po očkovaní vakcínou Pfizer alebo Moderna je vyšší, preto je pravdepodobné, že v čakárni pred vami bolo ešte dosť ľudí v kategórii nad 60 rokov, ktorí sú starší ako vy.

Dalšie dôvody, pre ktoré ste doteraz nemuseli dostať termín, môžu byť podľa kompetentných také, že, o ktorých už viackrát informovali. Ak ste sa registrovali len na jedno vakcinačné centrum, alebo ste registráciu urobili počas prvých dní od spustenia čakárne, odporúčajú registráciu upraviť a pridať si v nej ďalšie očkovacie centrá.dodáva ministerstvo.