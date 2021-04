Rusko reaguje na slová prezidenta Zemana o Vrběticiach: Česi, toto by ste mali ihneď spraviť!

Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin v nedeľu povedal, že český prezident Miloš Zeman sa v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach v roku 2014 vyjadril "celkom objektívne".

Informovala o tom agentúra TASS. Leonid Sluckij, predseda výboru pre medzinárodné záležitosti dolnej komory ruského parlamentu (Štátnej dumy), oznámil, že Česko by sa malo Rusku ospravedlniť za kroky, ktoré viedli k zhoršeniu vzťahov medzi týmito dvoma krajinami.

Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu (17.-18. apríla), že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.

Český prezident Miloš Zeman v nedeľňajšom mimoriadnom prejave vyjadril presvedčenie, že v kauze Vrbětice je potrebné postupovať rozvážne a dôkladne ju vyšetriť. Ak sa však ukáže, že do výbuchu muničných skladov boli zapletení agenti ruskej rozviedky, malo by za to Rusko zaplatiť.

V prejave takisto konštatoval, že podľa správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by dvaja ruskí agenti boli vo vrbětickom areáli. Zeman podľa Volodina hovoril "celkom objektívne" v situácii, keď sa každý skláňa pred Spojenými štátmi. Zeman podľa Volodinových slov takisto nevylúčil, že výbuch mohla spôsobiť aj neprofesionálna manipulácia s výbušninami.

Nedeľňajšie vyhlásenie českého prezidenta podľa Sluckého potvrdzuje, že Praha nemala "reálne dôvody a dôkazy" na vznesenie obvinení voči Rusku a vyhostenie ruských diplomatov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v nedeľu uviedla, Praha by mala medzinárodnému spoločenstvu povedať, čo presne bolo vo Vrběticiach uskladnené, píše TASS.