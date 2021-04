Bratislava skrášli svoj priestor: Horúci asfalt nahradia 12-metrové platany!

Dostane novú tvár! Obrovská plocha na jednom z najfrekventovanejších dopravných uzlov v hlavnom meste, Trnavskom mýte, sa dočká potrebnej zmeny.

Na priestore zaliatom asfaltom sa nenachádzajú žiadne stromy, ktoré by boli schopné poskytnúť tieň hlavne počas horúcich letných dní. To však už bude čoskoro minulosťou. Magistrát totiž plánuje toto dlho zanedbávané miesto zatraktívniť a vysadiť novú zeleň a doplniť ho o miesta na sedenie. Kedy sa Bratislavčania budú môcť tešiť z prerobenej lokality?

Na Trnavskom mýte sa križuje približne 29 spojov mestskej hromadnej dopravy. Priestorom pred novou Tržnicou tak denne prejde obrovské množstvo cestujúcich z autobusov, trolejbusov či električiek. Miestu však dominuje asfalt bez akejkoľvek zelene. Magistrát sa ho aj preto rozhodol zmeniť. „Napriek tomu, že pred štyrmi rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore je počas horúcich letných dní pre prehriaty asfalt neznesiteľný. Chýba tieň a tí, ktorí tu nemusia čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustia,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že preskúmali podzemné siete a zistili, že sa na mieste budú môcť vysadiť stromy.

Mesto však tentoraz nebude čakať, kým stromy vyrastú, rozhodlo sa pre dospelé. „Vysadíme päť veľkých, 12 metrov vysokých platanov s obvodom kmeňa 80 - 100 cm. Po zazelenaní tieto veľké jedince tak ihneď poskytnú tieň a ihneď výrazne zmenia atmosféru tohto územia. Nebude nutné čakať niekoľko rokov na dorastenie menších stromov, ktoré sa v meste bežne vysádzajú,“ dodala Rajčanová s tým, že k stromom rozmiestneným do kruhu pribudnú lavičky a kvalitná dlažba. Použijú sa prekoreňovacie bunky, ktoré by mali koreňom stromov zabezpečiť dostatok vzduchu a vody, čím predĺžia ich životnosť. Prípravné práce by sa mali začať už tento týždeň, výsadba začiatkom mája a nový priestor by mal byť hotový do konca mája.