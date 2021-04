Kúpeľné mesto sa prebudilo do apokalypsy: Ožratí chuligáni ničili všetko, čo im prišlo do cesty!

Kúpeľné mesto sa v nedeľu ráno prebudilo do hotovej apokalypsy!

Partia podgurážených mladíkov sa v nočných hodinách vybúrila na smetiakoch, kvetináčoch, dopravných značkách od námestia až po vzdialenejšie sídlisko. V rukách trenčianskoteplických mestských policajtov skončila dvojica mladíkov z neďalekej obce, ktorých odovzdali štátnym polícajtom. Po kontrole a prepustení apokalypsa však pokračovala. Pri pohľade na spustošené mesto sa hrnuli slzy do očí nielen miestnym, ale aj návštevníkom.

Trenčianske Teplice vyzerali v nedeľu ráno ako po bombardovaní. Po takmer dvojkilometrovej trase zanechala partia mladíkov hotovú spúšť. „Pri príležitosti Dňa Zeme sme už od štvrtka robili jarnú očistu nášho mesta, včera sme boli nadšení, zapojilo sa veľmi veľa organizácií, súkromných osôb, vyčistili sme celé mesto. Ráno sme sa zobudili a takéto nepríjemné prekvapenie nás čakalo, je mi z toho veľmi smutno,“ prezradila rozhorčená primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková.

„Na sídlisku sú poprevracané smetné nádoby, kvetináče, v potoku sú pohádzané kvetináče až do polovice námestia, niekde sú aj dopravné značky vytrhané. Musíme to upratať, máme veľa návštevníkov v meste, je pekné počasie, určite príde veľa ľudí,“ opísala spúšť primátorka mesta, ktorá škody predbežne odhaduje na viac ako tisíc eur a podľa kamerových záznamov predpokladá, že sa všetko začalo na námestí, keď mladíci vychádzali z jedného z podnikov.

Na to promptne zareagovali mestskí policajti, ktorí dvojicu mladíkov chytili a odovzdali ich do rúk svojim kolegom zo štátnej polície. Po vypočutí a kontrole mali výtržníci zamieriť domov do neďalekej obce, to sa však nestalo a pustošenie pokračovalo. Neodradil ich ani kamerový systém v meste, ktorého záznamy polícia skúma a ich vyčíňanie videlo aj množstvo svedkov. Ako prezradila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková, muži zákona majú nespratníkov už v hľadáčiku.

„Policajti Obvodného oddelenia PZ v Trenčianskych Tepliciach začali trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci a momentálne vykonávajú procesné úkony,“ uviedla Adamíková. Podľa domácich ide o katastrofu. „Bol som ráno na prechádzke so psom a neveril som vlastným očiam. Okolo nákupného centra, sídlisko, celé námestie, všetko rozbombardované, neskutočný bordel. V piatok sme chodili upratovať, robila sa očista mesta aj cez víkend, v nedeľu ráno sa zobudíme a vidíme toto,“ povedal rozhorčený Trenčianskotepličan Lukáš Navrátil. „Mali ich zadržať a nechať vytriezvieť, nie ich pustiť domov! Odkázal by som im, aby si to prišli celé upratať a nahradili všetku škodu,“ uzavrel Navrátil.

Podľa Milana Stuhla, ktorý videl vyčíňanie na vlastné oči, je to odsúdeniahodné a treba dať za to nejaký adekvátny trest. „O druhej nadránom som počul nejaké zvuky, vyšiel som na balkón a videl som troch chalanov, podľa mňa boli podgurážení. Odkázal by som im, že toto ich konanie dehonestuje prácu ľudí, ktorí sa snažia toto mesto budovať a zveľaďovať a nech si to skúsia, upratať mesto každý deň,“ doplnil Stuhl.