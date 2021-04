Bývalý futbalový reprezentant Michalík zostal zhrozený: Jeho penzión zachvátil požiar!

Má hlavu v smútku, ale našťastie sa nikomu nič nestalo!

Bývalý futbalový reprezentant Rastislav Michalík (47) už roky prevádzkuje vlastný penzión RaMi v Oščadnici. Tento štvrtok areál zariadenia zachvátil požiar, ale po rýchlom zásahu hasičov sa nehnuteľnosť podarilo zachrániť. Prvotné škody sa odhadujú na 50-tisíc eur!

Dvojnásobný majster českej ligy s pražskou Spartou Rastislav Michalík sa vo štvrtok podvečer rozhodol ísť do sauny svojho penzióna. Plánovaný relax sa však skončil nočnou morou. „Ako som išiel do sauny, tak nastal skrat a vypukol veľký požiar. Okamžite som volal hasičov, ktorí dorazili do desiatich minút. Prišlo asi šesť áut a dve hodiny im trvalo, kým oheň zlikvidovali,“ prezradil pre Nový Čas Michalík, ktorému komplet zhoreli sauna, relaxačné priestory a zadymené má aj steny v reštaurácii či na medziposchodí penzióna.

„Chvalabohu sa nikomu nič nestalo. A šťastie bolo aj to, že som bol v penzióne, keby som bol mimo, tak zhorí celý,“ pokračoval bývalý záložník, ktorý mal svoju nehnuteľnosť poistenú. „V pondelok to prídu vyčísliť, ale predbežné škody odhadujem okolo 50-tisíc eur. Musíme teraz nanovo urobiť saunu, vymaľovať zadymené steny, čo potrvá pár dní. Chcem sa veľmi pekne poďakovať hasičom za ich rýchle nasadenie a všetkým, čo mi pomohli,“ doplnil Michalík.

narodený: 14. januára 1974 Staškovpost: záložníkkluby: B. Bystrica, Třinec, Příbram, Liberec, Sparta, Kayserispor, Ried, Trnava, Čadcatop úspechy: 2x majster ČR so Spartou, 2x víťaz Českého pohára s Libercom a so Spartou