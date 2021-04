Poznáme víťazov najobávanejšieho hodnotenia: Najhoršie filmové výtvory roka 2021

Dá sa ocenenie za najhoršieho považovať za ocenenie?

Už klasicky sa deň pred odovzdávaním najvyšších cien strieborného plátna udeľujú tie presne opačné. Zlatá malina je to najobávanejšie ohodnotenie, aké filmový priemysel pozná. Veľa ľudí si ju po prvý raz všimlo, keď Sandra Bullock v jednom roku získala Zlatú malinu aj Oscara. To naznačuje, že s výsledkami sa nie každý divák musí stotožniť. Aké sú vaše názory?

Pred samotným udeľovaním cien najviac nominácií na filmovú „anticenu“ Zlatá malina získali americká rodinná komédia Dolittle o lekárovi, ktorý dokáže hovoriť so zvieratami a poľská erotická dráma z produkcie Netflixu 365 dní. Obidva filmy si zhodne pripísali šesť nominácií. Nuž, väčšinu z nich obidva aj obhájili, ak sa to takto dá povedať. Medzi „ocenených“ sa (pochopiteľne) dostala aj snímka Absolute Proof (Absolútny dôkaz), za ktorou stojí známy podporovateľ Donalda Trumpa s jeho nepodloženými teóriami o rozsiahlych podvodoch pri novembrových voľbách.

Ocenenie získal aj bývalý starosta New Yorku a osobný Trumpov právnik Rudy Giuliani za svoj neúmyselný výstup vo filme Borat, ktorý produkoval Sacha Baron Cohen. Ťažko objektívne súdiť, názor by si asi každý mal urobiť sám. V každom prípade už len pre prehľad, víťazi stoja za pozretie. Čo „dielo“, to perla. Na pokrútenie hlavou. Tento rok však udelili aj jednu výnimočnú cenu mimo obvyklého poradia. Získal ju rok 2020, ktorý udeľovatelia Malín označili za vôbec najhorší rok v histórii.

