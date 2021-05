Annamaria si za jedinečné šperky odniesla dizajnérskeho Oscara: Z môjho prsteňa vyrastie jabloň!

Je mladá, šikovná a vie sa presadiť aj v zahraničí. Dizajnérka Annamaria Mikulik (36) zo Starej Ľubovne navrhuje nádherné šperky. Kombinuje ich napríklad s peľom či popolom. A keď zasadíte jej prsteň do zeme, vyrastie z neho vďaka rozložiteľnému materiálu jabloň.

Annamaria zdedila talent po rodičoch. „Otec je sochár, mama tiež výtvarníčka. Pochádzam z Vyšných Ružbách, kde sa pravidelne konali sochárske sympóziá, takže som vyrastala v medzinárodne umeleckom prostredí. Zapáčil sa mi dizajn, ktorý je symbiózou umenia a úžitkovosti,” vysvetlila sympatická žena, odkiaľ vzala vzťah k umeniu.

Jej cieľom je tvoriť návrhy, ktoré sú priateľské k prírode. Posledný projekt - kolekcia šperkov - dostal názov 100 % pure naturae či 100 % rýdzo prírodné. „Znázorňuje našu spätosť s prírodou. Preto vznikol napríklad prsteň so zrnkom peľu. Je to nenahraditeľná mikročastica životného prostredia, ktorá tu pretrvala milióny rokov,” pripomenula umelkyňa, ktorá študovala v Anglicku aj Indii.

Dizajnérsky Oscar

Do prsteňa dokonca dokázala vložiť aj semienko jablone. „V mojom prípade ide o semienko pochádzajúce zo záhrady mojich starých rodičov. Šperk sa môže odovzdávať ako rodinný klenot z generácie na generáciu,” prízvukuje Annamaria, ktorá do svojej tvorby zahrnula aj popol z invazívnych rastlín. „Ten má vystihovať, že invázne rastliny nepriaznivo zasahujú do environmentálnej, zdravotnej a ekonomickej sféry ľudskej spoločnosti,” uzavrela dizajnérka, ktorej šperky sú tvorené rozpustným polyvinylalkoholom. Tvorí však aj šperky zo zlata či striebra. Za svoje dielo získala v roku 2019 aj prestížnu cenu A’Design Award v Miláne, ktorá sa považuje za dizajnérskeho Oscara.