Hostina rovno medzi domami! Z tatranských osád sa pomaly stáva safari, riaditeľ TANAP-u varuje pred následkami

Na prechádzku a večeru sa vybrali pomedzi domy! Tatranská Lomnica sa stáva ozajstnou oázou zvierat a stretnúť tam medzi obydliami divožijúce zvieratá už nie je žiadna rarita.

Pred pár dňami sa tam spokojne pri rušnej ceste pásla črieda laní. Podľa odborníka si zver zvykla na prikrmovanie ľuďmi, no varuje pred tým, aby sa zo zastavaných častí nestalo safari.

Čoraz častejšie a vo väčšom počte sa v tatranských osadách pohybujú zvieratá, ktoré sa ľuďom vo voľnej prírode vyhýbajú a je ťažké ich tam stretnúť. Teraz ich bez problémov uvidíte medzi domami spokojne sa pásť, alebo loviť. A nejde o jeden prípad - v posledných mesiacoch tam už ľudia mohli stretnúť smelého jeleňa pred stánkom, vlka loviaceho pred hotelom, líšky vyberajúce smetiaky či medvedie špacírky ulicami.

„Príčin bude asi viac. Určite zvieratá cítia, že nie je taký pretlak ľudí a mnohé miesta sa stíšili. No práve v Tatranskej Lomnici jelenia či srnčia zver chodí skôr z dôvodu prikrmovania ľuďmi, čo nie je z hľadiska prírody a života divých zvierat dobré,“ vysvetľuje riaditeľ správy TANAP-u Pavol Majko. Dodáva, že mesto Vysoké Tatry by zo svojej kompetencie malo takéto „mestské prikrmovanie“ zveri zakázať. „Tak, ako nechceme mať z národného parku lunapark, nechceli by sme mať zo zastavaných častí safari,“ dodal.