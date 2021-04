Zdrvení manželia Júlia a Slavo: Zhorela nám strecha nad hlavou aj živobytie! Neuveriteľné, akú mali smolu

S ohňom bojovali nekonečné hodiny! Desiatky hasičov od sobotného večera zasahovali v areáli bývalého družstva v Spišských Tomášovciach (okr. Spišská Nová Ves).

V jednej z hál tam horel materiál na výrobu peletiek. Štipľavý dym bolo vidno na kilometre a chytil sa i susedný objekt. Ten patril manželom Júlii a Slavovi. Ničivý požiar ich pripravil nielen o výrobnú dielňu, ale i strechu nad hlavou. Požiar vypukol v sobotu večer, horieť začal materiál na výrobu peletiek.

„Keď sme prišli na miesto, horela v hale kopa dreveného a papierového materiálu. Hasiči sa to snažili v hale uhasiť, ale požiar sa veľmi rýchlo po povrchu rozširoval a z extrémne horľavého materiálu sa šírilo silné sálavé teplo. Dvaja hasiči dokonca aj napriek ochranným odevom utrpeli ľahšie popáleniny rúk a na technike vzdialenej niekoľko desiatok metrov sa začali taviť svetlá. Halu sme museli opustiť a požiar sme hasili zvonka. Obrovské teplo halu nakoniec zdeformovalo a tá sa čiastočne zrútila,“ skonštatoval riaditeľ Okresného hasičského zboru v Spišskej Novej Vsi Martin Vozár. Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči. Vodu bolo nutné čerpať aj z rieky Hornád.

Státisícové škody

Aj napriek snahe sa hasičom nepodarilo uchrániť susedný objekt, kde bola výrobná hala. Tá patrila manželom Júlii a Slavovi. Na výrobcu peletiek, ktorý mal zhorenú halu v nájme, majú ťažké srdce. „Nielen my, ale aj tisíc iných ľudí mu vravelo, že takto nedbalo a na hromade skladovať horľavý materiál je veľmi nebezpečné, a že raz to celé zhorí. A je to tu! Naša hala, ktorá stála vedľa, zhorela do tla. Mali sme tam zámočnícku dielňu, vedľa bol v nájme sklad kvetov a navrchu sme si robili bývanie pre nás. Všetko je preč,“ vraví Slavo.

Toho dopĺňa nešťastná manželka. „Desať rokov sa tu trápime, dávame to dohromady, zobrali sme si hypotéku a v pondelok mal prísť finančný poradca, aby sme objekt poistili,“ povedala Júlia, podľa ktorej slov prišli o majetok, financie aj o živobytie a perspektívu do budúcna. „Hypotéku platiť musíme, nikto nám ju neodpustí,“ dodala. „Za 27 rokov v dedine takýto veľký požiar nebol,“ vraví starostka Zuzana Nebusová.

Príčinu vzniku požiaru má na starosti zisťovateľ požiaru. „Predpokladám, že škoda bude vyššia ako 200-tisíc eur,“ povedal Vozár. Na miesto prišli aj pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu a vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície. Snažili sme sa spojiť aj s nájomcom zhorenej haly, telefonicky však s nami odmietol hovoriť a na esemesky nereagoval.