Herečka Petra Polnišová o výchove svojich synov: Zaviedla som tvrdý režim!

Obmedzený čas. Herečka Petra Polnišová (45), ktorá je hviezdou seriálu Horná Dolná, sa zo dňa na deň ocitla zavretá doma aj spolu s deťmi, za čo môže pandémia koronavírusu.

Sympatická brunetka tak bola nútená prebrať rolu učiteľky, vychovávateľky, kuchárky, no nielen to. Keďže jej synovia Simon (10) a Félix (8) patria už do internetového sveta, ktorý je plný nástrah, stala sa z nej aj kontrolórka. Deti si tak doma postavila do pozoru a nariadila tvrdé a nekompromisné pravidlá. Petra Polnišová má doma dvoch šibalov, Simona a Félixa, a dobre vie, že žijú svetom internetovým, kde nie je všetko úplne bezpečné.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Preto sa rozhodla vec chytiť do vlastných rúk. „Ja mám parental controling (rodičovskú kontrolu, pozn. red.). Začalo sa to naozaj tým, že bol problém povedať synovi, že už je koniec, a že teda internetu stačilo. Samozrejme, vždy boli búrlivé, vášnivé diskusie či monológy, povedala by som skôr z ich strany. Som veľmi šťastná, že som to nejako nastavila, lebo tatkto už aj tieto búrlivé diskusie prestali,“ prezradila v rozhovore v podcaste Marakua. Herečka tak prišla aj s rozhodne prísnym nastavením časového režimu.

„Moje deti majú 30 minút 3-krát do týždňa. Akože nemajú toho veľa, ale je to tam nastavené, ja im iba kliknem a jednoducho po 30 minútach mu to automaticky zastaví a on vie, že je skrátka koniec, a nechodí už orodovať za posunutie,“ dodala. „Na druhej strane toto mi zachránilo život. Lebo oni sa už vedia dostať hocikde, čiže ja mám takto kontrolu nad celým internetom. Môžem si aj pozrieť, na aké stránky sa pozerajú, však videli sme o tom asi všetci rôzne dokumenty, ten virtuálny svet je veľmi divoký a nebezpečný, tak sa snažím to nejako udržať pod kontrolou,“ uzavrela brunetka.