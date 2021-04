Dominika Gottová pred odletom do Fínska: Dojemná rozlúčka pri hrobe otca! Čo mu pošepkala?

Posledné dni v Prahe. Dominika Gottová (47), dcéra legendárneho Karla Gotta († 80), sa čoskoro definitívne odsťahuje zo svojej rodnej krajiny do Helsínk.

Tam chce po turbulentnom období, ktoré bolo plné odlúčenia, ale aj vracania sa k manželovi Timovi Tolkkimu (55), naštartovať novú etapu života. Pred odletom si však ešte nemohla odpustiť jednu návštevu. Dominika sa ešte predtým, ako dá zbohom Česku, prišla rozlúčiť s otcom Karlom Gottom († 80) k jeho hrobu na malvazínsky cintorín. Celé sa to neobišlo bez slzami zaliatych očí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je mi zle už len pri predstave, že tam mierime,“ vyhlásila pre Blesk.cz Dominika pri ceste z parkoviska. Svojmu milovanému otcovi priniesla na miesto posledného odpočinku jarné kvety. „Ospravedlnila som sa mu znova za to, že som bola v posledných rokoch jeho života zlá dcéra. Vysvetlila som mu tiež, prečo sa znovu vraciam do Fínska,“ zverila sa so smútkom v hlase Dominika, ktorá chce ešte stihnúť navštíviť svoju matku Antoniu Zacpalovú, ktorú dlhý čas neuvidí.