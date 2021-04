Belohorcová priznala farbu: Prečo sa domov už nikdy nevrátim! Drsný opis Slovákov

Definitívne rozhodnutie. Moderátorka Zuzana Belohorcová (45) už dlhé roky nežije na Slovensku, avšak kvôli úspešnej markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome sa sem na istý čas vrátila.

Hoci bola od svojej rodiny mesiace odlúčená, dnes sú aj s manželom Vlastom Hájekom (45), dcérou Salmou (11) a so synom Neviom (7) znova všetci spolu v Španielsku. A aj keď jej svet šoubiznisu v rodnej krajine opäť otvoril dvere, sexbomba presne vie, prečo tu žiť rozhodne nezostane.

Zuzana sa divákom opäť ukázala na televíznych obrazovkách v šou Tvoja tvár znie povedome. Tá jej priniesla aj to, že pre pandémiu koronavírusu nemohla cestovať za svojou rodinou do Španielska tak, ako pôvodne plánovala. A aj keď má na Slovensku korene, žiť by tu už nechcela. Čo ju dohnalo k tomuto tvrdeniu?