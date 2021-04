Rusi reagujú na Zemanov prejav: Vyzdvihli hlavne jednu časť

Z nedeľného prejavu Miloša Zemana ku kauze Vrbětice ruské médiá vyzdvihujú slová českého prezidenta, že neexistujú dôkazy, že ruskí tajní agenti boli v muničnom sklade, kde sa v roku 2014 odohrali explózie.

Tvrdenie českých tajných služieb, že z dvoch výbuchov vrbětických skladov sú dôvodne podozriví agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, stálo pritom minulý týždeň pri zrode diplomatickej roztržky medzi Českom a Ruskom. Praha najprv vyhostila 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva, ktorí podľa českých úradov pracovali pre tajné služby, a potom Moskva vykázala 20 zamestnancov českého veľvyslanectva.

Podľa správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by ruskí agenti boli vo vrbětickom areáli, povedal okrem iného Zeman v televíznom prejave. "Z toho však nevyplýva, že podozrenie z ich účasti nie je vážne," poznamenal zároveň v zhruba desaťminútovej reči. "To, že BIS nepreukázala ich účasť, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," dodal.

"Český prezident uviedol, že neexistujú žiadne dáta o agentoch z Ruska vo Vrběticiach," píše ruská tlačová agentúra Interfax. Dodáva, že Zeman zdôraznil, že Bezpečnostná a informačná služba nemá dôkazy o tom, že ruskí agenti oblasť Vrbětic navštívili.

Podobne o prejave českého prezidenta referuje agentúra TASS, ktorá okrem iného cituje Zemanove slová, že Bezpečnostná informačná služba sa o incidente vo Vrběticiach za posledných šesť rokov vo svojich výročných správach nezmienila. TASS zároveň upozorňuje, že podľa prezidenta ale nemožno povedať, že podozrenie zo zapojenia dvoch zahraničných agentov nie je vážne, a je nutné toto podozrenie vyšetriť.

Agentúra Ria Novosti správu o Zemanovom prejave začína upozornením na jeho slová o dvoch verziách príčin explózii vo Vrběticiach: neodborné zaobchádzanie s muníciou a činnosť agentov zahraničných tajných služieb.

Väčšinou s odvolaním sa na tlačové agentúry o Zemanovom vystúpení informujú aj niektoré ruské spravodajské weby ako Kommersant, Meduza, RBK alebo Vesti.