Vyhrážky voči policajtom od al-Káidy berieme vážne: SIS prijala opatrenia

V súvislosti s výhražnými prejavmi teroristickej organizácie al-Káida boli v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) prijaté primerané bezpečnostné opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa SIS Katarína Némová.

"SIS dôkladne analyzovala obsah predmetného listu a ďalej posudzuje z neho vyplývajúce bezpečnostné riziká. V predmetnej veci úzko spolupracujeme s ostatnými bezpečnostnými zložkami a zároveň prebieha intenzívna výmena informácií s partnerskými spravodajskými službami," oznámila.

Bližšie nešpecifikované opatrenia vyplývajúce z obsahu výzvy teroristickej organizácie prijala aj polícia. V sobotu (24. 4.) to potvrdil prezident Policajného zboru Peter Kovařík. Zdôraznil zároveň, že nie sú známe informácie o tom, že by mala hrozba priamy súvis so Slovenskou republikou.

Teroristická skupina al-Káida sa podľa zverejnených informácií vyhráža nešpecifikovaným západným krajinám smrťou policajtov. Za usmrtenie, ktoré bude aj zdokumentované, bola vo výzve špecifikovaná aj finančná odmena.

Možný súvis s touto výzvou, zameranou na tzv. osamelých vlkov, sa pripúšťa v prípade zabitia policajtky vo francúzskom meste Rambouillet, ktoré leží približne 60 kilometrov juhozápadne od Paríža. Tridsaťšesťročný muž z Tuniska známy iba ako Jamel G. v piatok (23. 4.) priamo na policajnej stanici obeť dvakrát bodol do krku. Policajti páchateľa bezprostredne po tom zastrelili.

Úrady prípad vyšetrujú ako teroristický čin. Muž počas útoku zakričal "Alláhu Akbar" (v arabčine Boh je veľký), čo je pokrik, ktorým často sprevádzajú svoje útoky islamskí extrémisti.