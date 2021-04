Slovenskí hokejisti otočili zápas s Nemeckom: Z dvojgólového manka vybojovali víťazstvo

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v treťom prípravnom zápase pred MS nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch.

V sobotnom dueli v Piešťanoch prehrávali 0:2 i 1:3, ale dokázali skóre vyrovnať. V záverečnom rozstrele premenil v tretej sérii rozhodujúci nájazd Dávid Buc. Zverenci trénera Craiga Ramsayho majú po troch prípravných stretnutiach na konte jedno víťazstvo po predĺžení, jedno po nájazdoch a jednu prehru po predĺžení. Druhý prípravný zápas s Nemeckom odohrajú v nedeľu o 16.00 h opäť v Piešťanoch.

Slováci začali aktívne, už v 5. min sa dostali do rýchleho prečíslenia, Faško-Rudáš prisunul puk Bubelovi, ktorý v nájazde nastrelil hornú žŕdku. O pár momentov neskôr Bučko vyslal do šance Holešinského, proti jeho bekhendovej strele vytasil brankár Treutle pravý betón. Domáci zacítili, že Nemci sú v defenzíve zraniteľní, pri prechode do útoku však niekedy strácali puky a nestíhali sa potom vzadu včas skoordinovať.

V 6. min nechali príliš veľa priestoru Bassenovi a musel zasahovať Godla. Následne sa Vitaloš s Bucom pri bránení zhodne sústredili na Brauna a nechali pred bránkou úplne voľného Schmölza, ktorý otvoril skóre. Slováci odpovedali na inkasovaný gól neúspešným zakončením Kňažka v presilovke. Hneď po jej uplynutí dostali trest za príliš veľa hráčov na ľade a Nemci početnú výhodu využili, keď po akcii cez stred slovenskej obrany zamieril Dumont ponad Godlov betón - 0:2. V 15. min Kollár zastavil Brauna v šanci len za cenu faulu, v oslabení sa Slováci tentoraz ubránili.

Druhú časť začali domáci náporom. V závere presilovky kapitánBol to pre neho premiérový gól v národnom tíme. V ďalšej početnej výhode zaujala akcia 17-ročných mladíkov, Slafkovský prihral pred bránku Nemcovi, ktorý tiesnený nedokázal nadvihnúť puk a trafil len Treutleho betón.

Hráči v modrých dresoch pokračovali v aktivite, dobre forčekovali a získavali puky. Po faule Bubelu sa však opäť museli brániť v štvorici a iba sledovali, ako ich súper vyšachoval v obrane a Ehl zakončil do Godlovej lapačky. Videorozhodca potvrdil, že puk chytil až za bránkovou čiarou - 1:3. Slováci dokázali rýchlo odpovedať, vďaka dôraznému Bubelovi, ktorý z dorážky znížil. Ramsayho zverenci pokračovali vo vysokom napádaní a odmenou im bola ďalšia presilovka. Treutle v nej odolal Gašparovej koncovke i strelám Ďalogu.

Obraz hry sa nezmenil ani v úvode tretieho dejstva. Slováci v snahe vyrovnať neúnavne korčuľovali, napádali a po zisku puku priamočiaro kombinovali a zakončovali akcie. Nemci sa sústredili na obranu a čakali na prípadné chyby súpera. Predviedli to v 44. min, keď po zaváhaní Vitaloša unikol Braun, Godla jeho pokus zlikvidoval. Na druhej strane sa Treutle vyznamenal pri strele Chovana i dorážke Muchu, ďalšie možné dorážky stopol predčasný hvizd rozhodcu, ktorý stratil puk z dohľadu.

Nápor Slovákov gradoval, aktivitou si vypýtali ďalšie fauly. V presilovkách im však kombinácie nevychádzali, chýbal moment prekvapenia i presnejšia streľba. Napokon bola veľká snaha korunovaná vyrovnávajúcim gólom.

Duel tak dospel do predĺženia. V ňom mal obrovskú šancu na rozhodnutie Schmölz, ktorý zakončil z otočky, no Godla zasiahol. Nemci potom zle striedali, dostali dvojminútový trest za príliš veľa hráčov na ľade a Slováci hrali presilovku 4 na 3. Vzápätí ju ešte zdupľoval Pfaffengut, ktorý išiel na trestnú za zovretie puku. Pri dvojnásobnej početnej výhode však kombináciám domácich hráčov chýbal moment prekvapenia a za celý čas neprišla ani jedna razantná a presná strela. Rozhodnúť tak museli nájazdy. V nich za SR skórovali Fominych, Buc a Okuliar a za Nemcov iba Fischbuch.

Slovensko - Nemecko 4:3 pp a sn (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 23. Mucha (Ďaloga), 34. Bubela, 57. Fominych (Ďaloga, Bubela), rozh. nájazd Buc - 6. Schmölz (Braun, Fischbuch), 10. Dumont (Fischbuch), 29. Ehl (Schmölz, Ugbekile). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Stanzel, Šoltés (všetci SR), vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

zostavy:

SR: Godla - Grman, Vitaloš, Nemec, Ďaloga, Kňažko, Koch, Bučko, Gachulinec - Gašpar, Buc, Liška - Mucha, Chovan, Okuliar – Faško-Rudáš, Bubela, Fominych – Slafkovský, Kollár, Holešinský

Nemecko: Treutle - Nowak, Ugbekile, Sezemsky, Ebner, Mebus, Karrer, Huss, Rogl - Fischbuch, Braun, Schmölz - Uvira, Eder, Kammerer - Pfaffengut, Dumont, Ehl - Sternheimer, Eisenmenger, Bassen